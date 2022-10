Deborah Secco fará parte da cobertura da Copa do Mundo

A Globo anunciou um reforço para fazer parte da cobertura da Copa do Mundo do Catar. A atriz Deborah Secco fará parte do programa Tá na Copa, com um tom bem-humorado na programação da SporTV.

Ao lado de Deborah, farão parte da atração o ex-jogador Aloisio Chulapa e os apresentadores Igor Rodrigues e Magno Navarro.

“Para mim, foi uma surpresa receber esse convite. Vai ser muito legal. É uma época do ano em que o pessoal vive a Copa do Mundo intensamente. Todo mundo vira entendedor de futebol, e eu nunca fui diferente disso. Será bastante divertido”, afirmou Deborah, animada.

O Tá na Copa será transmitido pela SporTV das 22h30 às 23h30.