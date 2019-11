‘Decepcionado com o ser humano’, diz pai de turista esfaqueada em Stella Maris

A viagem de férias na capital baiana terminou em susto, tristeza e decepção para o engenheiro Bruno de Melo Pereira, a esposa, três filhos e outros cinco familiares, todos turistas de Brasília, Distrito Federal. Filha de Bruno, a estudante Bruna de Melo Pereira, 22 anos, levou duas facadas nas costas na noite da segunda-feira (28), no bairro de Stella Maris, em Salvador.

A vítima havia acabado de sair do Hotel Catussaba, onde todos estavam hospedados, quando foi surpreendida por um bandido que lhe atacou duas vezes com uma faca. O homem feriu a jovem, roubou o celular e fugiu. O ato, afirma o pai, é um sinal de que “o humano não tem respeito” pela vida do outro.

“Fico muito decepcionado porque isso revela uma falta de amor, de fé, de família. O meu sentimento é de decepção”, disse ao CORREIO nesta quarta-feira (6), por telefone. Bruno está com a família na cidade de Ibotirama, no Vale do São Francisco, de onde segue de carro para a capital federal.

O engenheiro explicou que Bruna foi socorrida por uma ambulância vinculada ao hotel até o Hospital Geral do Estado (HGE), onde fez uma cirurgia para instalar um dreno e conter um sangramento no pulmão. No dia seguinte, para o “conforto dela e da família”, foi transferida para o hospital particular São Rafael.

Vítima descreveu bandido; polícia divulvou retrato falado nesta terça-feira (5) (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

‘Não sei se volto’

As duas facadas atingiram as costas de Bruna. Uma perfurou um músculo e causou um dano menor, comemora o pai. Ela recebeu alta na terça-feira (29), mas foi orientada a não viajar de avião por um mês e fazer pouco esforço físico.

Por isso, a família precisou alugar um carro para retornar. Agora a filha está mais tranquila, afirma Bruno. “Mas acho que nunca vai esquecer”, diz ele, ao comentar a possibilidade de retornar à Bahia. “Já conhecíamos alguns lugares daqui, como Guarajuba, mas não Salvador. Nem conseguimos aproveitar. Não sei se volto”, lamenta.

À reportagem, Bruno relatou, contudo, que ficou “impressionado” com o tratamento dos baianos após o crime. “Quando algo assim acontece, não é só uma responsabilidade da polícia, do Estado, é uma questão também de educação. Me impressionei com o carinho, apoio e tratamento das pessoas, ficamos felizes”. Bruna e a família devem chegar em casa até o final desta quarta (6).

Investigação

Embora tenha recebido os golpes quando estava de costas, afirma o engenheiro, antes de sair da capital baiana, a estudante esteve no Departamento de Polícia Técnica (DPT) e descreveu o que viu do homem: um negro e de barba rala.

Nesta terça-feira (5), a imagem foi divulgada pela Polícia Civil, que busca informações sobre o suspeito. Titular da Delegacia do Turista (Deltur), a delegada Maritta Souza informa que a denúncia pode ser feita de forma anônima para o plantão da unidade especializada, por meio do número (71) 3116-6817.

“Seguimos com as investigações e incursões para a solução desse caso, mas a colaboração da sociedade é de grande relevância para este resultado”, explica. Informações sobre o agressor também podem ser feitas em anonimato no (71) 3235-0000 ou 181 - o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).