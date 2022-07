"Decidi abortar", desabafa Isabel Teixeira após engravidar cedo

Sua personagem em Pantanal, a Bruaca, tem sido um dos alívios cômicos da trama, que conseguiu conquistar os brasileiros no horário nobre da Globo. Sua intérprete, Isabel Teixeira, aos 48 anos, desabafou sobre a vida pessoal e o passado que poucos conheciam.

Enquanto na novela, ela teve uma filha, fora da teledramaturgia, a atriz precisou fazer um abordo na adolescência. “Éramos muito jovens. Então, todos nos reunimos na sala e decidi abortar. Foi difícil, mas tive apoio", comentou em entrevista à Marie Claire.

A filha de Renato Teixeira também revelou que, durante sua vida, fez um outro aborto, mas que essa atitude foi essencial para entender o que vinha pela frente. “Fiz dois abortos. Aconteceu. Meus filhos vieram na hora que escolhi", disse.

O assunto, no entanto, nunca foi um tabu em sua vida e na família. A atriz também contou que sua bisavó fez aborto no passado. “Minha bisavó fez aborto com agulha de tricô porque era viúva e gostava de namorar”, enfatizou.

Sua gravidez, de Flora, atualmente com 11 anos, foi planejada com o marido. Mas ela não conseguiu curtir muito a liberdade de ser mãe e já saiu em turnê, com a menina, para fora do país. “Minha filha já nasceu em um sling, embarcando comigo para a Alemanha [para uma temporada de teatro]", revelou.

E em falar em trabalho, a artista, que se formou na Escola de Arte Dramática e depois, cursou Letras, ambas na Universidade de São Paulo (USP), percebeu que, em 2019, o ano estava muito ruim para conseguir trabalhar. Segundo Isabel, ela pretendia mudar os ares, mas sempre mantendo viva a paixão pela arte. Em um momento de depressão e sem perspectiva de vida, a atriz conseguiu ser convidada para participar da série ‘Desalma’, que está em destaque no Globo Play. “Nunca falei para um público tão grande, a telenovela tem sido essa chance de alcançar multidões com o meu trabalho”, finalizou.