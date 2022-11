Décima edição da Flica transforma Cachoeira em centro cultural do estado

A Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) chega à 10ª edição celebrando a diversidade e o protagonismo da participação popular na história do Brasil. Com o tema Liberdade, Literatura e Brasis, o evento começa quinta (3) e segue até domingo (6) na cidade do recôncavo, com programação ampla e gratuita (https://flica.com.br/).

Com a curadoria coletiva de Camilla França, Edgard Abbehusen, Paulo Gabriel Soledad Nassif e Clara Amorim, o evento retorna ao município após dois anos ele não era realizado por restrições da pandemia. "A 10° edição vem com várias novidades, começando pelos espaços maiores e mais confortáveis até os espaços temáticos como o Reconversas, voltados a diálogos com autores do Recôncavo, o Palco Ritmos, que vai levar toda a diversidade musical da região, entre outras novidades", destacou o coordenador geral do evento, Jomar Lima.

Principal espaço de encontro literários, a Tenda Paraguaçu recebe a programação central. É lá que acontece a abertura oficial, seguida de quatro mesas com autores da Bahia e de outros estados. Na primeira, às 10 h, o encontro será entre o rapper carioca MV Bill, a escritora mineira Cidinha da Silva e a cearense Auritha Tabajara, autores que tem discutidos em suas obras a representatividade negra e indígena temas com. Eles vão debater o tema Os Brasis cabem na Literatura e Liberdade?, com mediação de Emmanuel Mirdad.

As mesas seguem com participações da poeta Lívia Natália (14h) , dos jornalistas Mário Magalhães e Guilherme Amado (16h) e dos cubanos José Martí e Yamil Diaz Gomez (17h30) , que ampliam o debate para a independência da América Latina.

As crianças e jovens, mais uma vez, ganham uma programação especial dentro do evento, na Fliquinha e Geração Flica, respectivamente. Espaço das brincadeiras, espetáculos de música e teatro e muita contação de história, a Fliquinha tem curadoria de Duca Clara e reúne autores como o jornalista Ricardo Ishmael, o espetáculo Deandara na terra de Palmares e o Sarauzinho da Calu, entre várias outras atrações.



A Geração Flica vai reunir autores para pensar a literatura além de seus formatos tradicionais – seja nas redes sociais, e para diferentes mídias como a telenovela e as plataformas de streaming. Além de temas caros aos jovens, como autoestima e excesso de telas. A primeira mesa, hoje, às 9h30, faz o questionamento E Fora do Stories, Você Está Bem? E terá como debatedores Claudio Thebas e Alexandre Coimbra.



O sambista Nelson Rufino se apresenta nesta sexta, às 20h (Foto: Divulgação)

Duas novidades na programação paralela são a Casa Luiz Gama de Autores Baianos e a Casa Insubmissa. A primeira, com curadoria do poeta e cronista Jorge Baptista Carrano, conta com feira de livros, sarau, conversas temáticas e exposições. A Casa Luiz Gama estará aberta todos os dias da Flica e vai funcionar na Casa da Câmara de Vereadores e Cadeia, na Praça da Aclamação. Terá 15 mesas de exposição para os autores e palco praticável circular para apresentações de poesia das 8h às 17h.

Iniciativa da plataforma Diálogos Insubmissos de Mulheres Negras em parceria com a Funceb, a Casa Insubmissa funciona de amanhã a domingo, na Praça da Aclamação, n°17, sede da Casa da Música de Cachoeira. O espaço é voltado para vivências entre escritoras, artivistas e pesquisadoras com o público Flica, através de bate-papos, performances, palestras, lançamentos, distribuição de livros.



A abertura oficial será às 14h , com a mesa Mulheres Negras no Instituto Sacatar, com as artistas contempladas com a residência artística em 2022, Sanara Rocha (Variações Sobre Ostinato Percussivo) e Crislane Rosa (Andografias da Minha Avó). A programação inclui a sexta edição do Slam Insubmisso – que acontece sábado (5), a partir das 20h30, com 12 competidoras - e a quarta edição do Baile Insubmisso, com shows de Sued Nunes e Dj Nai Kiese, sexta e sábado, após o slam.

E quem ficar por Cachoeira, pode curtir a programação musical desta edição, que reúne artistas como a Filarmônica Lyra Ceciliana, Novos Cachoeiranos, Samba de Roda Suerdik, Nelson Rufino, Orquestra Reggae de Cachoeira, Sued Nunes e Ilê Aiyê.

A programação ainda contará com o Território Flica e o Circuito de Cultura Popular com atrações de locais como Cachoeira, Salvador, Maragogipe, São Félix e Lençóis.

A Flica é uma realização da Fundação Hansen Bahia em parceria com a CALI - Cachoeira Literária, conta com o patrocínio da Bahiagás e do Estado da Bahia e tem a LDM como livraria oficial, com apoio da Prefeitura de Cachoeira, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia -UFRB e Instituto Ibirapitanga.