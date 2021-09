Décima temporada do The Voice Brasil terá dinâmica inédita

Estreia em outubro a décima temporada do The Voice Brasil e, pela primeira vez em uma década, com uma dinâmica diferente. Criada exclusivamente para a versão brasileira do programa que é sucesso no mundo inteiro, a dinâmica desta edição propõe um quinto técnico. Enquanto quatro times se formam no palco, o quinto será formado em paralelo por um quinto técnico que agirá às escondidas, deixando a disputa ainda mais imprevisível.

Para ocupar este posto inédito teremos um cantor que é pentacampeão do The Voice Brasil: Michel Teló. Dessa vez, Teló terá a missão de montar um time especial, formado por participantes que não forem aprovados nas ‘Audições às Cegas’, perderem as ‘Batalhas’ ou forem eliminados dos quatro times nas etapas iniciais. Os quatro outros técnicos da décima temporada são: Carlinhos Brown, Claudia Leitte, IZA e Lulu Santos.

O quinto técnico assistirá a toda a competição de um lugar à parte, nos bastidores, agindo em tempo real durante as fases. Na hora certa, ele revelará seu time para todos e colocará as vozes de seu grupo para competir de igual para igual com os demais candidatos ao primeiro lugar do programa.

O The Voice Brasil tem direção artística de Creso Eduardo Macedo e apresentação de Tiago Leifert, com Jeniffer Nascimento nos bastidores.