Décio Torres Cruz lança livro de contos 'Histórias Roubadas' neste sábado

O escritor baiano Décio Torres Cruz lança neste sábado (13), às 17h, o livro de contos Histórias Roubadas, pela editora Penalux. O autor estará na Saladearte do Museu (Corredor da Vitória), até as 21h para autografar e receber os leitores.

Décio foi eleito nesta semana para a Academia de Letras da Bahia e passa a ocupar a cadeira de número 19, que foi do historiador Cid Teixeira (1924-2021).

Histórias Roubadas tem 22 contos sobre temas diversos, com personagens inusitados e cenários de diferentes cidades do Brasil e do exterior. Conta com a apresentação da orelha do escritor brasiliense/baiano Lima Trindade e texto da quarta capa escrito pela premiada escritora portuguesa Teolinda Gersão.

Mesclando técnicas de diversos gêneros literários, o autor brinca com diferentes modalidades discursivas, passeando pela poesia e teatro, e por estilos literários diversos tão característicos da literatura pós-moderna e suas vertentes pop e cinemática. Tendo como mote o roubo e a escrita de histórias, alguns dos contos se intercalam numa interessante brincadeira intertextual.

Estudioso das estéticas renascentistas, moderna e pós-moderna, o autor se utiliza de seu conhecimento de teoria e crítica literárias adquirido em muitos anos de prática como professor de literaturas de diferentes nacionalidades para criar histórias divertidas que brincam não só com a tradição literária de diversos países, mas também com os finais de alguns contos, envolvendo o leitor e convidando-o a participar do processo criativo, deixando-o eleger sua própria conclusão.

Alguns apresentam tons poéticos, como As Fronteiras do Encantamento e A Lua Sobre as Veredas Tropicais. Outros passeiam pela crônica e narrativas de viagem, como Margô e Seus Sonhos Postergados e As Tias. Uns tratam de questões históricas, filosóficas e existenciais, como Sobre Ondas e Bancos de Areia e Estradas Possíveis e as Trilhas não Percorridas.

Técnicas cinematográficas são utilizadas na construção de Um Dia na Periferia da Vida, que enfoca a violência urbana diária nas nossas metrópoles. A descoberta do ser e do sexo na adolescência é abordado em A Avó do Wesley e em O Caso do Psicólogo.

No texto da orelha, o escritor Lima Trindade chama a atenção para a mistura que o livro faz entre ficção e realidade: “Exibindo capacidade criativa e um amplo repertório de referências da cultura de massa contemporânea, o autor coloca em xeque as noções binárias que temos de realidade e ficção, originalidade e cópia, erudito e popular, literário e não literário, apropriação e roubo. Curiosamente, trata-se do mesmo crime orquestrado por Maurício, o médico que decide se tornar escritor no conto “O ladrão de histórias”, e por Ricardo, o diretor de cinema de “Era uma vez uma cidadezinha”

Sobre o autor

Décio Torres Cruz é escritor, crítico literário, poeta, professor e pesquisador da Ufba e da Uneb. Ex-bolsista da Fulbright, obteve seu Ph.D. em Literatura Comparada na State University of New York (SUNY) em Buffalo, EUA. É mestre em Teoria da Literatura, especialista em Tradução e bacharel em Letras/Língua Estrangeira, com concentração em língua e literaturas de língua inglesa pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Fez pesquisa pós-doutoral sobre as adaptações de Shakespeare para o cinema em Londres.

Já atuou como tradutor, intérprete, professor e coordenador de cursos e de atividades culturais de vários institutos de idiomas da Bahia e do Rio de Janeiro. Possui também experiência como ator amador e diretor teatral, tendo dirigido e participado de diversas peças no Brasil e nos Estados Unidos. É pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura da UFBA, membro do conselho editorial de várias revistas acadêmicas, e avaliador de cursos e instituições de ensino superior para o MEC/INEP.

É autor dos livros: Paisagens interiores (São Paulo, Patuá, 2021); The Cinematic Novel and Postmodern Pop Fiction: The Case of Manuel Puig (Amsterdã; Filadélfia: John Benjamins, 2019), livro que faz parte da série da Fédération Internationale des Langues et Littératures Modernes (FILLM) da Unesco; Literatura (pós-colonial) caribenha de língua inglesa (Salvador: Edufba, 2016); Postmodern Metanarratives: Blade Runner and Literature in the Age of Image (Londres; Nova York: Palgrave Macmillan, 2014); English Online: Inglês instrumental para informática (São Paulo: Disal, 2013); O pop: literatura, mídia & outras artes (Salvador: Quarteto/Uneb, 2003; 2013); Idea Factory: 100 Games and Fun Activities for your English Classes (Salvador: Edufba, 2012; 2013); Inglês para Administração e Economia (São Paulo: Disal, 2007); Inglês para Turismo e Hotelaria (São Paulo: Disal, 2005); e Inglês.com.textos para informática (São Paulo: Disal, 2003). Além desses livros, publicou poemas, contos, crônicas, traduções em antologias e revistas e escreveu diversos artigos e capítulos de livros em português e em inglês em várias áreas.

SERVIÇO



Livro: Histórias roubadas

Autor: Décio Torres Cruz

Lançamento: 13 de agosto de 2022.

Horário: 17h-21h

Local: Sala de Arte Cinema do Museu

Endereço: Av. 7 de setembro, 2195, Corredor da Vitória, Salvador

Preço: R$45,00

Contato do autor:

e-mail: deciotc@ufba.br