Decisão de 3º lugar é mais do que consolação para Marrocos

Antes da final da Copa do Mundo 2022, entre Argentina e França, uma pequena decisão acontece neste sábado (17) envolvendo Croácia e Marrocos, a partir das 12h, no estádio Khalifa, em Doha. A definição pelo terceiro lugar vale US$ 10 milhões (aproximadamente R$ 53 milhões) a mais na premiação que cada seleção vai receber ao fim do Mundial, uma vez que o terceiro lugar embolsa US$ 27 milhões (R$ 143 milhões), e o quarto, US$ 90 milhões. E se para alguns pode ser apenas um prêmio de consolação, ao menos para a seleção de Marrocos é uma final e vale a coroação da grande performance no torneio.

A derrota para a França nas semifinais encurtou um conto de fadas marroquino, porém não diminuiu o feito dos Leões do Atlas, primeira nação africana a terminar uma Copa entre os quatro melhores. Após derrotar Bélgica, eliminar Espanha e Portugal e ainda ganhar a simpatia de boa parte do mundo, a seleção marroquina pensa em subir no ranking geral da Fifa, onde, até antes do torneio começar, aparece na 22ª colocação.

“Precisamos começar a pensar na próxima Copa do Mundo. Vamos pensar nas competições continentais e queremos estar entre as melhores, se não a melhor equipe africana”, alertou o técnico Walid Regragui. O ranking é critério para sorteio nas principais competições oficiais e, principalmente, os Mundiais. Para se ter ideia, a posição no ranking tirou da tetracampeã Alemanha a possibilidade de ser cabeça de chave no Catar.

Do outro lado, a Croácia chega pela terceira vez entre as quatro melhores seleções do mundo. Em 1998, terminou no terceiro lugar ao vencer a Holanda na disputa. Se naquela edição foi considerada uma zebra, por se tratar uma nação recém-independente (saiu da antiga Iugoslávia em 1991), hoje os croatas chegam com toda a moral de serem os atuais vice-campeões, já que na edição passada, na Rússia, avançaram até a final, quando perderam para a França.

No entanto, a partida deste sábado pode ser marcante por outro motivo: a possível despedida do meia Luka Modric, 37 anos, craque da seleção.

A disputa pelo terceiro lugar acontece através de confronto direto entre os derrotados nas semifinais desde a segunda edição da Copa do Mundo, em 1934. Desde então, o país que mais participou foi a Alemanha, tendo disputado seis vezes e perdido apenas uma.

O Brasil participou quatro vezes e ganhou duas. A última foi na Copa de 2014, em território brasileiro, após o fatídico 7x1 para a Alemanha nas semifinais. Perdeu por 3x0 para os holandeses, no jogo que culminou na demissão do então técnico Luiz Felipe Scolari. O Brasil também perdeu a disputa de 3º lugar em 1974. E ganhou em 1938 e em 1978.