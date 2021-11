Decisão sobre o Carnaval deve acontecer "na data-limite", diz Bruno Reis

A decisão sobre a realização do Carnaval de Salvador em 2022, assim como outras festas, a exemplo do Réveillon, deve ser adiada por mais alguns dias. Segundo o prefeito Bruno Reis, o encontro com o governador Rui Costa deve acontecer "na data-limite", que seria no final de novembro.

"Nós estamos prorrogando esse encontro para a data-limite para tomar a decisão para que tenhamos condição para a realização ou não para nossa cidade e estado para as festas de verão, réveillon, Carnaval. Essa data-limite é colocada pelo trade, blocos, eles dizem que se até o final de novembro não tiver essa decisão, eles não vão ter como participar", disse Bruno Reis, nesta quinta-feira (11).

O prefeito defende a decisão determine a realização da festa condicionada aos números da pandemia. "Eu defendo tomar essa decisão condicionada a números, a percentuais de vacinação, de número de casos ativos, de fator RT, de número de óbitos. Se chegar em fevereiro e o Carnaval não puder ser realizado, se adia para outra data oportuna", afirmou.

Ele também descartou realizar qualquer festa sem o apoio do governo e da Polícia Militar. "Em hipótese alguma, a prefeitura irá fazer qualquer evento sem a presença da segunança pública. Se a posição do governador for de não disponibilizar a segurança pública, não haverá as festas nessa cidade", garantiu o prefeito.