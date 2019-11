Decisivo na final, Gabriel comemora Libertadores: 'Fiz história'

Herói do Flamengo na conquista da Copa Libertadores, com dois gols sobre o River Plate nos últimos minutos, no estádio Monumental, em Lima, Gabriel comemorou o feito neste sábado (23) e disse que fez história pelo clube. Com atuação decisiva de seu centroavante, o rubro-negro carioca virou o placar para 2x1 na primeira final em jogo único do torneio.

"Primeiro quero agradecer a Deus por esse momento especial. Momento que ficará guardado para o resto da minha vida, momento histórico para todos nós, flamenguistas, brasileiros. Quero agradecer muito minha família, ao estafe, aos jogadores, à nação que invadiu o Peru. Quero só agradecer. Momento histórico", celebrou o atacante, que acabou eleito melhor jogador da final.