Decreto amplia limite de ocupação de UTI para reduzir público em eventos na BA

O decreto estadual que estabelece as normas para a realização de eventos com a presença de público na Bahia foi atualizado. A mudança estabelece uma nova referência para impor a restrição de eventos com, no máximo, 100 pessoas.

De acordo com o decreto, esta limitação de público será válida, a partir de agora, nos municípios que fizerem parte da macrorregião de saúde em que a taxa de ocupação de leitos de UTI Covid se mantenha, por cinco dias consecutivos, superior a 75%. Antes, a referência era de 50% de ocupação dos leitos.

Atividades com até 5 mil pessoas continuam sendo permitidas, de acordo com o documento assinado pelo governador Rui Costa. Também estão mantidos a obrigatoriedade da comprovação da vacinação contra a Covid-19 e o uso de máscaras.

O decreto passa a vigorar nesta terça (4) e tem validade até 14 de janeiro.