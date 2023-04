Decreto que institui comitê de segurança para escolas e espaços educacionais é publicado

Foi publicado no Diário Oficial da Bahia deste sábado (15) o decreto que institui o Comitê Estadual Interinstitucional de Segurança nas Escolas e nos Espaços Educacionais da Bahia (Cise). O objetivo é que os órgãos, entidades da administração pública e representantes da sociedade civil sejam integrados no combate à violência nas escolas, principalmente nesse período de onda de ataques.

Nessa semana, foram registrados diversos casos de ameaça e ataques em escolas baianas, inclusive com apreensão de armas brancas com alunos. Diante da onda de violência, na sexta-feira (14), o Governo da Bahia anunciou a criação do Centro de Controle e Comando e do Comitê Intersetorial de Segurança nas Escolas.

De acordo com o Diário Oficial, com a criação do Cise, o governo quer favorecer a atuação colaborativa para a construção de ambientes educacionais isentos de ameaças a estudantes, professores, dirigentes e famílias.

Os órgãos que farão parte do comitê são:

Secretaria da Educação - SEC

Casa Civil

Secretaria de Justiça e Direitos Humanos - SJDH

Secretaria de Comunicação - SECOM

Secretaria da Segurança Pública - SSP

Polícia Civil da Bahia - PCBA

Departamento de Polícia Técnica

Polícia Militar da Bahia - PMBA

Corpo de Bombeiros Militar da Bahia - CBMBA

Coordenação Geral de Políticas para a Juventude, da estrutura da Secretaria deRelações Institucionais - SERIN

Conselho Estadual de Educação da Bahia

Procuradoria Geral do Estado - PGE

Clique e veja o decreto: