Deep Purple: guitarrista Steve Morse deixa a banda oficialmente

O guitarrista Steve Morse não faz mais parte do Deep Purple O anúncio foi feito em uma longa postagem no Facebook da banda neste sábado, 23. O músico chegou ao grupo há cerca de 28 anos, em 1994, e participou da gravação de oito álbuns. Recentemente, ele já vinha sendo substituído provisoriamente por Simon McBride

"As circunstâncias pessoais de Steve fizeram ser impossível para ele se comprometer com a agenda da banda ao longo de 2022 e depois. Há alguns meses, Steve abertamente compartilhou com os fãs da banda o fato de que sua mulher, Janine, está lutando contra um câncer e, em suas próprias palavras, 'eu simplesmente tenho que estar com ela'", justificou o Deep Purple.

Steve brincou: "Estou passando as chaves para a maleta que guarda o segredo de como a introdução de Smoke On The Water do Ritchie [Blackmore] foi gravada. Acho que você deve encaixar a chave de uma maneira específica, porque eu nunca consegui abrí-la".

O guitarrista ainda revelou que sua família "aprendeu a aceitar o estágio 4 de um câncer agressivo e o tratamento de quimioterapia para o resto da vida" de sua esposa. Segundo ele, seria inviável participar de longas turnês enquanto a situação fosse instável e "as coisas podem mudar rapidamente em casa".

"Enquanto Janine se acostuma às suas limitações, ela é capaz de fazer muitas coisas por conta própria, então tentaremos tocar em alguns shows próximos com amigo para, eu espero, tirar nós dois de casa!", continuou.

Steve Morse ainda foi elogiado por seus companheiros de banda Ian Gillan, Ian Paice, Roger Glover e Don Airey.