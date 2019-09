Defeito em disjuntor deixa parte da Ufba sem luz

Algumas unidades da Universidade Federal da Bahia (Ufba) ficaram sem luz na noite desta terça-feira (3), no campus de Ondina. Por conta disso, alunos foram liberados mais cedo pelo menos na Faculdade de Farmácia, no Instituto de Matemática, no Pavilhão de Aulas da Federação I e Faculdade de Comunicação, de acordo com alunos.

A luz caiu por volta das 17h40 de hoje, segundo relatos. No Instituto de Matemática, rumores de que havia fogo no prédio fizeram alunos sairem das salas correndo.

A falta de energia aconteceu por conta de um defeito em um disjuntor da subestação que atende a Ufba, segundo a Coelba. Em nota, a empresa diz que técnicos foram até o local para resolver a questão "Com relação à solicitação de informações sobre interrupção de energia no Pavilhão de Aulas da Faculdade de Fármacia, da Universidade Federal da Bahia, em Ondina, a Coelba informa que os técnicos atuam no local para normalizar o fornecimento de energia da unidade o mais rápido possível", diz a nota.

De acordo com a Coelba, a situação foi normalizada às 19h28.

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)