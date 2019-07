Defeito's de Família faz estreia no Espaço Cultural Casa 14

Estreia nesta sexta (5), no Espaço Cultural Casa 14, Pelourinho, o espetáculo ‘Defeito’s de Família’. Uma comédia musical dirigida por Mauricio Pedreira.

A montagem é uma atualização de um clássico do autor França Júnior. Deslocando a família Novais para Salvador no século XXI, a ideia do espetáculo é fazer o público refletir sobre a previdência social, desmatamento para construção do BRT, “jeitinho brasileiro” e outros assuntos que tomam conta da cidade hoje.

A história da peça gira em torno de um segredo que envolve um defeito de uma das personagens, Josefina, interpretada pela atriz Jéssica Marques. Esse problema é o direcionador para os comportamentos e ações de todos os outros personagens envolvidos na trama. Depois de todos os acontecimentos se descobre qual o defeito que constrange toda a família. Fazem parte do elenco também, a atriz Lailane Dórea e os atores Alan Luís, Vinicius Caires, Júnior Moreira Bordalo e Kaio Douglas.

Partindo da vontade de entender quais eram os seus próprios defeitos e os defeitos que foram impostos pela sociedade à sua família, o diretor revisitou o texto de França Júnior e percebeu a luta do autor quando denuncia os benefícios que os estrangeiros tinham na época do Brasil Colonial em relação aos próprios brasileiros da época e outros problemas envolvendo a Família Real. Mauricio percebeu um link entre o Brasil de 1870 e o de hoje e na obra tenta buscar evolução social e quebrar barreiras construídas pelo colonialismo conservador.

Depois da temporada no Espaço Cultural Casa14, a montagem segue para fazer residência de 9 a 14 de julho, no Teatro Martin Gonçalves, Canela. Os ingressos é no estilo, “pague quanto quiser”.



Serviço

O quê: Defeito's de Família

Onde: Espaço Cultural Casa 14, Pelourinho

Quando: Sexta e sábado, 5 e 6 de julho às 19h e domingo, 7 de julho, às 17h30

Ingresso: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia)