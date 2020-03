Defensa y Justicia promete punição a torcedor que fez ato racista

O Defensa y Justicia garantiu que irá identificar e punir o torcedor que imitou um macaco em direção ao setor do Santos. A partida entre os dois times foi válida pela Copa Libertadores e aconteceu no estádio Norberto Tomaghello, na região metropolitana de Buenos Aires, na Argentina, na última terça-feira (4).

Em comunicado oficial, o time reconheceu que o torcedor em questão usou "gestos racistas" e que lhe "aplicará sanção correspondente". Também postou uma foto com fãs do próprio clube e santistas, afirmando que "assim como há os maus, também há bons exemplos, e estes valem ser destacados. A Copa Libertadores é mais que futebol".

As imagens do ato racista foram registradas por um santista presente no estádio e postadas em redes sociais. No vídeo, é possível ver um brasileiro reclamar do ato do torcedor do Defensa y Justicia, que estava próximo a policiais. "Ninguém vê isso?", perguntou.

A partida foi vencida pelo Santos, por 2x1, de virada, em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos. Os gols brasileiros foram marcados por Jobson e Kaio Jorge, ambos no segundo tempo - o gol do time argentino foi feito por Rodríguez.