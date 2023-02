Defensoria ouve demandas de catadores de materiais recicláveis em Salvador

A Defensoria Pública da Bahia (DPE/BA) fez uma vistoria no Centro de Apoio para Catadores de Materiais Recicláveis, em Ondina, nesta sexta-feira (17), para ouvir as demandas desses trabalhadores e verificar a qualidade do serviço ofertado.

O defensor público Alex Raposo e a defensora pública Milca Araújo conferiram como funciona, por exemplo, a distribuição das quatro refeições diárias: café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. O centro também tem uma área de convivência e descanso, dois banheiros com chuveiros e um posto de saúde para fazer testes rápido de covid, além de encaminhamentos para consultas médicas. “Nos pareceu que o centro tem tudo para funcionar bem. Iremos reportar algumas necessidades e demandas, mas será um local importante para os catadores durante o Carnaval”, disseram os defensores.

Entre as reinvindicações dos catadores está a ampliação do horário de funcionamento do centro, que nesse momento atende a população entre 6h30 e 18h. “A gente tem que aproveitar os horário que o pessoal tá bebendo para catar. Depois que o circuito acaba não tem mais latinha. Onde a gente vende as latinhas é muito longe e quando a gente chega de volta o horário aqui já fechou”, explicou Tatiana Alves Simões, 37 anos, que mora em Lauro de Freitas e está se virando entre abrigos e a própria rua durante o Carnaval.

“A gente dá Graças a Deus que esse ano tem esse centro de apoio, um lugar pra tomar um banho e se alimentar, mas a gente pede que esse horário seja um pouco maior”, insiste Tatiana. Os catadores desejam que o centro funcione entre 4h e 18h. “Acredito que a gente consiga um meio termo nesse horário junto à prefeitura”, confia o defensor Alex Raposo. Ele e a defensora Milca Araújo reportaram o caso à coordenação da Especializada de Direitos Humanos da Defensoria. Esta, por sua vez, irá oficiar a Prefeitura com a sugestão.