Defesa Civil Nacional reconhece estado de calamidade em cidades da Bahia

A Defesa Civil Nacional reconheceu, nesta quinta-feira (5), o estado de calamidade pública em cinco cidades do país atingidas por desastres naturais, três delas são baianas: Vitória da Conquista, Cândido Sales e Presidente Jânio Quadros. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

Cândido Sales e Vitória da Conquista foram afetadas por chuvas intensas. Já Presidente Jânio Quadros passa por um período de estiagem. Os três municípios ficam no sudoeste do estado.

Quixadá, no Ceará, e Umarizal, no Rio Grande do Norte, também estão na lista de cidades que estão em estado de calamidade pública. Os dois municípios passam por um período de estiagem.

Segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (Ana), em Cândido Sales, somente em dezembro, choveu aproximadamente 283mm, Na quinta-feira (5), moradores registraram diversos pontos de alagamentos.

Em Vitória da Conquista, também em dezembro, foram registrados 323mm de água, quando o esperado nesse período era cerca de 178mm. Cerca de 64 famílias estão desabrigadas ou desalojadas no município e cerca de 217 pessoas não retornaram as suas casas por conta dos alagamentos na região.

Como solicitar recursos federais para ações de defesa civil

Cidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pela Defesa Civil Nacional estão aptas a solicitar recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para atendimento à população afetada.

As ações envolvem socorro, assistências às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura destruída ou danificada. A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com a valor ser liberado.