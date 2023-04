Defesa Civil Nacional reconhece situação de emergência em 4 cidade baianas

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, reconheceu a situação de emergência em quatro cidades baianas devido a problemas com estiagem. A falta de chuva atinge os municípios de Barro Alto, Irajuba, Poções e Santaluz.

Além das baianas, outras 24 cidades do país atingidas por desastres. As portarias que oficializam a medida foram publicadas na edição desta terça-feira (4) do Diário Oficial da União (DOU).

Foram atingidas por chuvas intensas as cidades de Uruburetama, no Ceará; Campanha, em Minas Gerais; Nossa Senhora do Livramento, em Mato Grosso; e Dom Eliseu e Ponta de Pedras, no Pará. Já Assis Brasil, no Acre, e Pindaré-Mirim, no Maranhão, foram afetadas por inundações, enquanto Itacajá, em Tocantins, registrou enxurradas.

Por outro lado, enfrentam a estiagem os municípios de Igaracy, na Paraíba; Belém do São Francisco, Capoeiras, Carnaíba, Custódia, Manari, Poção, Santa Cruz, Santa Maria da Boa Vista, Santa Maria do Cambucá e Tuparetama, em Pernambuco; Paraná, no Rio Grande do Norte; Gaurama, Maximiliano de Almeida e União da Sera, no Rio Grande do Sul, e Itá, em Santa Catarina.

No momento, o Brasil tem mais de 1,6 mil municípios com reconhecimento federal de situação de emergência vigente devido a desastres. Desde o início do ano, o MIDR já investiu mais de R$ 305 milhões para ações de proteção e defesa civil em todo o País, incluindo a Operação Carro Pipa e repasses a municípios e estados atingidos por desastres.