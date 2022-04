Defesa de morto em Jaguaripe nega processos por tráfico de drogas e contesta versão da PM

Morto na segunda-feira (11), após troca de tiros com a polícia na cidade de Jaguaripe, próximo à pousada de luxo Paraíso Perdido, Agnaldo Leite da Silva Neto, de 29 anos, conhecido como Neto Talisca, é apontado pela polícia como o principal fornecedor de drogas da facção Comando Vermelho (CV) na cidade de Feira de Santana. A defesa do acusado, no entanto, contesta a informação. De acordo com Guga Leal, que advogava para Agnaldo, o cliente jamais respondeu por processo relacionado ao tráfico de drogas.

Na operação, realizada pela Polícia Militar, também foi morto o comparsa de Agnaldo, identificado como Felipe Augusto Machado Lima, de 28. Eles estavam hospedados na Paraíso Perdido desde a noite de domingo (10), acompanhado por suas respectivas namoradas, Adrian Grace e Laylla Cedraz. As mulheres foram presas ao tentarem fugir em uma picape. No veículo foram encontrados drogas e armas.

Segundo o tenente coronel Edmundo Assemany, comandante do 14° Batalhão de Polícia Militar, em Santo Antônio de Jesus, um dos envolvidos, neste caso o Agnaldo, teria rompido a tornozeleira eletrônica no mesmo dia em que conquistou a liberdade condicional. Segundo a autoridade policial, o suspeito respondia a dois processos por homicídio e tinha uma preventiva em aberto.

Leal também questiona a informação de que o cliente estaria em condição de foragido da Justiça. Ao CORREIO, o advogado explicou, nesta quarta-feira (13), que Agnaldo realmente havia sido condenado por roubo, mas que não procede a informação de rompimento da tornozeleira. “Ele foi solto e foi extinta a penabilidade dele em um determinado momento. Então, não tinha nenhum tipo de falta grave relacionada à Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana. Ele não tinha processo lá com falta grave ou foragido”.

O advogado confirma que Agnaldo tem, de fato, dois processos por homicídio na Vara do Júri da Comarca de Feira, no entanto, no primeiro processo ele foi impronunciado. "Vulgarmente podemos dizer que ele foi absolvido. Foi dito que ele não participou, que não foi ele quem mandou cometer aquele crime”, explica Leal.

Em relação ao segundo processo, o advogado informa que, apesar da preventiva decretada, estava, desde fevereiro, de posse da juíza, aguardando decisão sobre a real participação do cliente no crime. “Adianto que provavelmente poderia ele ser impronunciado também, porque tanto a denúncia quanto a defesa e o Ministério Público pediram a impronúncia dele desse outro processo. Então, essas duas preventivas que o coronel falou estão erradas. A primeira já tinha sido impronunciada e a segunda a promotora, que é quem acusa, já disse que ele não teve participação. Não teve prova suficiente para comprovar que ele participou ou mandou cometer qualquer tipo de crime”, acrescenta.

Os processos de homicídio aos quais Agnaldo estava vinculado deverão ter a sentença de extinção de punibilidade por morte. Anteriormente, ele já havia sido condenado pelos crimes de homicídio e outro por roubo.

Influenciadoras em liberdade

Laylla e Adrian foram soltas nesta terça (12) após audiência de custódia. A audiência aconteceu no Fórum da cidade de Nazaré, a 24 km de Jaguaripe, onde as mulheres foram presas. A informação foi confirmada pelo delegado Rafael Magalhães, que investiga o caso.

Segundo o delegado, a dupla de influencers não é suspeita de nenhum crime. Inicialmente, elas haviam sido presas por que o carro que utilizaram para fugir tinha 1kg de cocaína, de acordo com a Polícia Militar.

Nesta quarta, a reportagem do CORREIO tentou fazer contato com as influenciadoras. A defesa de Adrian informou que, conforme decisão da própria influenciadora, não irá se pronunciar neste momento. Adrian estaria em estado de choque após os fatos. Quanto a Laylla, a tentativa de contatos foi feita diretamente a contatos pessoais, além do telefone comercial, disponibilizado no perfil de sua loja nas redes sociais. Não houve êxito.

Operação policial

Segundo informações do tenente coronel Edmundo Assemany, comandante do 14° Batalhão de Polícia Militar, em Santo Antônio de Jesus, policiais receberam uma denúncia de que haviam homens armados circulando na praia, próximo à pousada. Ao chegarem ao local, eles foram recebidos a tiros.

"Por volta das 16h, foram informados da presença de indivíduos armados, nas imediações da Pousada Paraíso perdido, em Jaguaripe. Fomos recebidos a tiros, houve o revide, eles foram conduzidos ao Hospital de Nazaré, mas não resistiram", detalhou o coronel, em entrevista à TV Bahia.

As influencers foram levadas para a Delegacia de Santo Antônio de Jesus, onde a ocorrência foi registrada. Em um depoimento preliminar, uma delas afirmou que tinha um relacionamento de muitos anos com um dos homens, e que sabia do envolvimento dele com o crime.

"Depois que nós identificamos os homens no hospital, constatamos que eles eram envolvidos no tráfico de drogas em Feira de Santana, envolvido em várias ocorrências e com dois mandados de prisão em aberto", explicou Assemany.

Momentos antes da ação policial, Laylla postou uma foto ao lado de Felipe Augusto, com uma declaração de amor. Nos stories, a blogueira também debochou de quem trabalha na segunda-feira. "Segundou para quem estudou", disse.

Crimes na pousada

Dono da Pousada Paraíso Perdido, o empresário baiano Leandro Troesch morreu com um tiro na cabeça no dia 25 de fevereiro. De acordo com informações da Polícia Militar, Leandro foi encontrado caído e com o ferimento provocado pelo tiro na própria pousada. Eles isolaram o local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica para remoção do corpo e realização da perícia.

Acostumado com os holofotes e a vida glamourosa que levava na cidade de Jaguaripe, na região do Recôncavo Baiano, Leandro foi preso em fevereiro do ano passado, ao lado da companheira Shirley da Silva Figueredo. O casal estava na pousada quando foi surpreendido pela polícia e, na época, a defesa lutava pela soltura, alegando prescrição do crime. Eles foram sentenciados pelos crimes de roubo e extorsão mediante sequestro contra a uma mulher em Salvador. O crime foi cometido em 2001.

Leandro e Shirley viviam uma vida normal, apesar de terem sido condenados em segunda instância pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) em 2010 a 14 e 9 anos de prisão, respectivamente, em regime fechado. Apesar disso, os dois estavam foragidos, mas viviam publicando fotos normalmente nas redes sociais.

Billy, funcionário de Leandro Silva Troesch, foi assassinado a tiros no mesmo dia em que prestaria depoimento sobre a morte do patrão. A vítima foi encontrada morta no dia 6 de março, no distrito de Camassandi, no mesmo município.

O delegado Rafael Magalhães detalhou que a vítima era amigo e considerado o "braço direito" do empresário Leandro Silva Troesch. Billy chegou a ser ouvido pela polícia após a morte de Leandro, mas seria ouvido mais uma vez no dia 6.