Definido! Confira escalação do Vitória na estreia de 2023

O Vitória está definido para o jogo de daqui a pouco, às 19h30, contra o Cordino-MA, no Barradão. O rubro-negro vai estrear na temporada 2023 com Dalton, Railan, Marco Antônio, Camutanga e João Lucas; João Pedro, Rodrigo Andrade, Gegê e Diego Torres; Osvaldo e Tréllez.

O onze inicial conta com seis jogadores recém-contratados, o lateral direito Railan, o zagueiro Camutanga, o lateral esquerdo João Lucas, os meias Gegê e Diego Torres, e o atacante Osvaldo. Jogador do Vitória, o volante Rodrigo Andrade está de volta ao clube após ser emprestado nas últimas duas temporada e também será titular.

Recuperado de um edema na coxa, o atacante Rafinha participou dos últimos dois treinamentos com o elenco e é opção no banco de reservas.

O confronto da pré-Copa do Nordeste é decisivo. Apenas quem vencer avança na etapa eliminatória para brigar pela vaga na fase de grupos do torneio regional. A segunda partida será disputada no domingo (8), contra o vencedor de Jacuipense x Altos. Em ambos os confrontos, haverá disputa de pênaltis em caso de empate.