Definido! Confira escalação do Vitória para jogo contra o Volta Redonda

O Vitória está definido para o jogo de daqui a pouco, às 16h, contra o Volta Redonda, no Barradão. O jogo pode colocar o Leão no G8 da Série C, zona de classificação para a segunda fase da competição.

Embalado após duas vitórias consecutivas, o rubro-negro entra em campo neste domingo (5) com casa cheia. Mais de 26 mil ingressos foram vendidos. Pela frente, o Leão terá o Volta Redonda, que chega como o segundo pior visitante do campeonato, com três derrotas em três jogos disputados até então.

Técnico do Leão, Fabiano Soares fez mudanças em relação aos 11 que entraram como titulares no jogo contra o Campinense. Eduardo retorna ao time após cumprir suspensão. No banco, também tem novidade: Rodrigão está à disposição do treinador e pode fazer sua estreia. Confira abaixo a escalação rubro-negra:

Vitória: Lucas Arcanjo, Alemão, Danilo Cardoso, Marco Antônio e Sanchez; Léo Gomes, Dionísio e Eduardo; Gabriel Santiago, Roberto e Rafinha. Técnico: Fabiano Soares.

Banco: Dalton, Iury, Mateus Moraes, Rafael Ribeiro, João Pedro, Alisson Santos, Luidy, Rodrigão, Dinei, Foguinho, Alan Pedro e Jefferson Renan.

Volta Redonda: Dida, Iury, Thomas Kayck, Iran e Marcos Jr; Luiz Paulo, Bruno Barra e Pedrinho; Wendson, Igor Bolt e Lelê. Técnico: Rogério Corrêa

Banco: Vinícius Dias, Davison, Aílton, Caio Vitor, Mauro Gabriel, Danrley, Natal, Bruno Gallo e Rafhael Lucas.