Definido o adversário da Juazeirense na Pré-Copa do Nordeste 2020

A Juazeirense conheceu seu adversário na fase preliminar da Copa do Nordeste 2020, que já terá os jogos realizados nas duas próximas semanas. É o CRB, atual vice-campeão alagoano e integrante da Série B do Campeonato Brasileiro.

O jogo de ida será realizado no dia 1º de maio, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. A volta está marcada para o dia 8 de maio, no Rei Pelé, em Maceió.

"Agora que temos a confirmação do nosso adversário iremos fazer uma preparação específica para esse jogo. Era sorteio, não tinha o que escolher. Agora é focar e buscar essa vaga na fase de grupos", comentou o presidente do clube, Roberto Carlos.

Os confrontos foram definidos por sorteio na sede da CBF, nesta quarta (24). Os demais cruzamentos são: Náutico x Campinense, Sampaio Corrêa x Confiança e ABC ou América-RN x Altos.

Os times à esquerda farão o jogo de volta em casa. Em caso de empate, a vaga será decidida nos pênaltis. ABC e América disputam a final do estadual potiguar nesta quarta, e o vice-campeão entrará no mata-mata contra o Altos.

Os quatro classificados da Pré-Copa do Nordeste se juntarão a Bahia, Vitória e outros 10 clubes na fase de grupos do Nordestão no ano que vem.

Hoje a Juazeirense venceu um jogo-treino contra um combinado local do município de Pindobaçu por 3x0. Nino Guerreiro, duas vezes, e Jeam, marcaram os gols do triunfo. O time começou jogando com Gleibson, Ewerton, Emerson, Emílio e Willian; Peu, Iran e Caio; Jeam, Nino e Alef.