Definidos os 28 clubes da Copa do Nordeste 2024; veja quem são

A lista de participantes da Copa do Nordeste de 2024 está fechada. A 21ª edição do torneio regional reunirá, ao todo, 28 clubes, somando a etapa preliminar e de grupos. A Bahia terá quatro representantes: Bahia e Vitória, que estão assegurados na fase principal da competição, além de Juazeirense e Jacuipense, que irão disputar o pré-Nordestão.

Os últimos classificados foram definidos no último fim de semana, com o encerramento dos campeonatos Pernambucano e Sergipano. Ainda falta definir o campeão do Potiguar, já que a final entre ABC e América está programada para acontecer no dia 31 de maio. Mas os representantes do Rio Grande do Norte já estão confirmados, e fica em aberto somente quem será o dono da vaga direta na fase de grupos.

Dois times vão estrear no Nordestão: Maranhão, do estado homônimo, já na fase de grupos, e Iguatu, do Ceará, na seletiva. Já Bahia, Vitória, CRB e Botafogo-PB vão competir pela 19º vez, um recorde de participações. Cada um só ficou de fora do torneio duas vezes. Deste quarteto, só o clube de João Pessoa irá enfrentar a fase preliminar.

A Bahia, aliás, é um dos estados com maior número de participantes na competição: quatro ao todo, mesmo número de Ceará e Pernambuco. Desses, dois times são classificados diretamente para fase de grupos: o campeão (o Bahia) e o melhor colocado no ranking de clubes da CBF (o Vitória). As outras duas vagas são para fase preliminar do regional, e ficaram com Juazeirense e Jacuipense.

Alagoas, Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Norte garantem três equipes no Nordestão - sendo que, para cada federação, apenas uma vaga é válida para fase de grupos. Já Sergipe e Piauí possuem dois classificados ao regional cada, e só o campeão vai para a etapa principal.

Vale lembrar que o título da Copa do Nordeste 2023 ainda está em aberto. A decisão entre Sport e Ceará será no dia 3 de maio, às 21h, na Ilha do Retiro, em Recife. O Vovô venceu o jogo de ida, por 2x1.

Os clubes participantes

Bahia (4 clubes)

Grupo: Bahia (campeão) e Vitória (29º no ranking)

Pré-Copa do Nordeste: Juazeirense (57º no ranking) e Jacuipense (vice no Estadual)

Ceará (4 clubes)

Grupo: Fortaleza (campeão) e Ceará (14º no ranking)

Pré-Copa do Nordeste: Ferroviário (54º no ranking) e Iguatu (3º no Estadual)

Pernambuco (4 clubes)

Grupo: Sport (campeão) e Náutico (37º no ranking)

Pré-Copa do Nordeste: Santa Cruz (59º no ranking) e Retrô (vice no Estadual)

Alagoas (3 clubes)

Grupo: CRB (campeão)

Pré-Copa do Nordeste: CSA (28º no ranking) e ASA (vice no Estadual)

Maranhão (3 clubes)

Grupo: Maranhão (campeão)

Pré-Copa do Nordeste: Sampaio Corrêa (32º no ranking) e Moto Club (vice no Estadual)

Paraíba (3 clubes)

Grupo: Treze (campeão)

Pré-Copa do Nordeste: Botafogo (56º no ranking) e Sousa (vice no Estadual)

Rio Grande do Norte (3 clubes)

Grupo: campeão (ABC ou América)

Pré-Copa do Nordeste: classificado pelo ranking (ABC/44º ou América/62º) e Potiguar de Mossoró (3º no Estadual)

Piauí (2 clubes)

Grupo: River (campeão)

Pré-Copa do Nordeste: Altos (58º no ranking)

Sergipe (2 clubes)

Grupo: Itabaiana (campeão)

Pré-Copa do Nordeste: Confiança (47º no ranking e vice estadual)