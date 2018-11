Degustações e cursos de vinho movimentam cidades da Bahia neste fim de ano

(foto/divulgação)





Preciso te contar um segredo sobre vinhos: para aprender sobre eles, é preciso – acima de tudo – degustá-los. E se você estiver em um ambiente onde puder aprender mais sobre o que está bebendo, melhor ainda. Portanto fique atento à lista de eventos que envolvem a bebida de Baco e divirta-se!

Bahia Vinho Show

Segue nesta quinta-feira (29) a programação do Bahia Vinho Show, que acontece até amanhã no Hotel Vila Galé (R. Morro do Escravo Miguel, 320), em Salvador (BA). O ingresso custa R$ 100/dia e inclui uma taça para saborear de mais de 200 rótulos; degustações guiadas (excelentes para aprendizado); além de passe livre para palestras. Participam da programação renomados produtores e sommeliers, principalmente de Portugal – país cujos vinhos são muito saboreados pelos brasileiros.

#Espumante

Vem chegando a época em que mais se toma espumante no Brasil! Para dar um start no mês mais borbulhante do ano, tem evento de norte a sul da Bahia.

Em Vitória da Conquista (BA), o restaurante La Forneria (Av. dos Expedicionários, 701, bairro Recreio) promove nesta quinta-feira (29) o #EspumanteDay. Por R$ 59, o cliente curte música ao vivo com DJ Doctor e faz degustação livre dos sparklings Nero Celebration Brut & Nero Celebration Moscatel. O evento vai das 19h às 22h!

Mais ao norte, na divisa com Juazeiro (BA), o Pré-Reveillon das Deusas é voltado só para mulheres. O get together acontece no dia 07/12 e terá open bar de espumante, finger food à vontade, DJ e a participação especial de Kamilla Alves, professora de dança de stiletto, dando umas dicas para a mulherada. Os ingressos estão à venda na loja Empório do Vinho (R. Do Paraíso, 118, bairro Santo Antônio).

#Basicão

Para te ensinar a dar os primeiros passos no universo dos vinhos em Salvador (BA), o sommelier Alexandre Takei promove no dia 12/12 um curso introdutório na Enoteca Decanter (R. Alexandre Herculano, 18, Pituba). Das 19h às 21h30, o especialista vai trazer alguns conceitos enquanto faz uma degustação guiada de 5 rótulos. A capacitação custa R$ 160 e as vendas estão acontecendo no próprio instagram do profissional.

Naturebas

Em 14/12, o Restaurante Coentro (R. Marquês de Caravelas, Barra, Salvador - BA) promove um Festival de Vinhos Naturais, Orgânicos e Biodinâmicos. Serão ofertados 10 rótulos em taça, selecionados pela sommelière Patrícia Penha e com preços entre R$ 20, R$ 25 e R$ 25. Para harmonizar, comidinhas da Karine Poggio e gyozas artesanais Too Much Love. O ingresso custa R$ 75, convertido em consumo.