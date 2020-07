Deiveson Figueiredo finaliza Benavidez e ganha título inédito para o Brasil no UFC

Com uma atuação fulminante, incomum para uma disputa de título, Deiveson Figueiredo foi implacável e atropelou Joseph Benavidez, na Ilha da Luta, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. O brasileiro finalizou o americano com um mata-leão aos 4min48 do primeiro round e se tornou o novo campeão peso-mosca (até 57kg) do UFC.



Deiveson foi dominante no combate, tendo aplicado três knockdowns em Benavidez, que resistiu o quanto conseguiu e ainda escapou de dois mata-leões antes de sofrer o golpe derradeiro que encerrou a luta e deu o título dos moscas para o brasileiro.

Deiveson se torna o terceiro campeão da história dos pesos-mosca na organização, se juntando à relação que tem os americanos Demetrious Johnson e Henry Cejudo. É, portanto, o primeiro brasileiro a conseguir o cinturão da categoria. O outro cinturão de posse do Brasil atualmente pertence a Amanda Nunes, campeã do peso-pena (até 66kg).



Com a vitória, o Brasil volta a ter um campeão nas divisões masculinas do UFC pela primeira vez desde junho de 2017, quando José Aldo perdeu o título dos penas para Max Holloway. Nesse período, o próprio Aldo tentou duas vezes e não conseguiu voltar a ser campeão. Deiveson também perdeu uma chance quando não bateu o peso antes de luta que valeria o cinturão conta Benevidez - ele venceu, mas não foi declarado campeão por isso. Demian Maia, Rafael dos Anjos, Marreta e Marlon Moraes foram os outros que falharam.

"Estou muito feliz, trabalhei duro para isso, sabia que meu momento ia chegar. Essa é a hora. Vou trabalhar duro para manter por muito tempo. Eu sou o campeão e estarei sempre preparado para os próximos desafios. Eu sou um cara que veio do Marajó, desde criança trabalho com animais bravos, adquiri o instinto selvagem destes animais e sou um feroz dentro do octógono. Eu queria dar este show e levar o cinturão para minha cidade, Soure, para Belém do Pará e levar o cinturão para todos os brasileiros", disse Deiveson, eufórico, após o triunfo.



Baiano estreia com derrota

Outros cinco brasileiros subiram ao octógono na Ilha da Luta e, além de Deiveson, só Ariane Lipski saiu vitoriosa. Em sua quarta luta no UFC, ela derrotou a compatriota Luana Dread de forma espetacular em duelo pelo peso-mosca. A "Rainha da Violência" achou um espaço mínimo e conseguiu aplicar uma chave de joelho para vencer o confronto em apenas 1min28, com uma rara finalização no MMA.



Já os outros três brasileiros em ação saíram derrotados. Na abertura do card principal, Alexandre Pantoja foi superado por Askar Askarov por decisão unânime (triplo 29 a 28) dos árbitros. Com o triunfo, o russo fica perto de ganhar uma chance para disputar o cinturão dos moscas contra Deiveson.



No card preliminar, Davi Ramos e o baiano Carlos Boi foram superados por pontos em seus confrontos, que abriram o evento. No peso-leve, Ramos foi derrotado pelo russo Arman Tsarukyan por decisão unânime (30 a 27, 30 a 27 e 29 a 28).



Já Boi, sem lutar desde 2017, sentiu a falta de ritmo em sua estreia no UFC e foi dominado pelo moldávio Sergey Spivake, que venceu por decisão majoritária (29 a 27, 29 a 27 e 28 a 28). O brasileiro peso-pesado vinha de oito vitórias e amargou o primeiro revés em sua carreira.