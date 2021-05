Deixa a lingerie aparecer

Delicadas, sensuais e femininas. As lingeries representam tudo isso e podem ser muito mais que peças para usar por baixo do look. Já se foi o tempo de escondê-las. A ideia agora é ressignificá-las e deixar que roubem, mesmo, a atenção na produção. Essa foi a proposta desse editorial, estrelado por uma modelo bem interessante porque, na verdade, ela própria cria underwears. Geise Teixeira, 25, aprendeu a costurar com a mãe desde pequena e percebeu a força das lingeries no empoderamento feminino.

"Há 2 anos comecei a fazer as peças. Fui motivada porque achava tudo muito caro. Fiz para mim e logo minhas amigas se interessaram", conta. Ela acredita que as lingeries têm esse poder de aumentar a autoestima das mulheres. "Todas merecem se sentir assim, empoderadas. Foi com esse intuito que criei a @uneedlingerie", revela. Se inspire nessas ideias e revele essa segunda pele rendada.

Sofisticação casual

Veludo e renda fazem uma dupla elegante. Trazem a atmosfera do boudoir que pode facilmente ir para as ruas. Basta inserir nessa parceria um item casual, como a calça jeans skinny. Nos pés um sapato estilo oxford para dar mais conforto e praticidade.

Por cima

Em uma proposta ousada, o vestido com ares de camisola (sleep dress) é sobreposto por um sutiã. Para ficar usual uma terceira peça, como a jaqueta, arremata bem o visu. Nessa produção usamos uma verde militar, mas em jeans também faria bonito.



FICHA TÉCNICA:

FOTO: Gabriel Cerqueira (@cerqueirafoto) e Thiers Ferreira (@thiersfs)

PRODUÇÃO DE MODA: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Leo Amaral (@leo_amaral)

MODELO : Geise Teixeira (@wiigeise)

Todos os looks são do Brechó da Betty (@brechodabetty) e lingeries da Uneed Lingerie (@uneedlingerie)