Del Feliz comanda Mercado Iaô Junino

O Mercado Iaô vai entrar em clima de São João e quem vai comandar a festa é o cantor Del Feliz. Criado pela cantora Margareth Menezes, que será convidada desta vez, o evento que acontece na Ribeira ganha edições especiais nos dias 26 de maio, 2 e 9 de junho: o Mercado Iaô Junino.

No primeiro dia, o forrozeiro vai receber Margareth e a banda Fulô de Mandacaru, além de outras participações. Em todos os domingos, Del Feliz também vai convidar diferentes forrozeiros para participar da gravação do videoclipe do Hino do São João da Bahia, música de sua autoria que já foi gravada por mais de 40 artistas.

Com repertório que reúne baião, xote e arrasta-pé, o anfitrião apresenta composições suas como Eu Sou São João e as recentes Que tal, Ainda Não Acabou e Abre a Porta, além de releituras de ídolos como Luiz Gonzaga (1912-1989), Dominguinhos (1942-2013) e Trio Nordestino.

“Estou muito contente em fazer este evento, pela minha trajetória de dedicação à nossa cultura e às nossas raízes. A Bahia se insere neste contexto de alma nordestina, pois fazemos o maior São João do Brasil, comemorado em 417 municípios. Acho que Salvador merecia uma festa com esta estrutura, já que o Mercado Iaô é uma referência como espaço cultural da cidade no Verão, agora passa a ser também neste período pré São João”, comemora Del Feliz.

Serviço

Mercado Iaô Junino

Local: Mercado Iaô - Praça General Ozório, nº 33, Ribeira

Data: 26 de maio e 02 e 09 de junho, das 13h às 21h

Dia 26/05: Del Feliz recebe Margareth Menezes e Fulô de Mandacaru

Entrada franca: das 13h às 14h

Ingresso: R$ 30 | R$ 15 (a partir das 14h)