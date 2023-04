Del Feliz comanda segunda edição do Forró no Parque em tributo a Zelito Miranda

Neste domingo (dia 23), Del Feliz comanda a segunda edição do Forró no Paque - Tributo a Zelito Miranda. Além do afitrião, o evento contará com participações de Tico, Juliana Ribeiro, Luana Ingri e Reynaldo Barbosa. O projeto é gratuito e acontece no Largo Quincas Berro D’Água, a partir das 11h.

“Esta segunda edição a ideia é temperar o evento, como nosso Zé gostava. Com Del feliz como anfitrião, teremos o samba de Juliana Ribeiro, o forró pé de serra de Luana Ingrid e a energia de Tico. Nosso objetivo foi diversificar e temperar”, disse a idealizadora e produtora Telma Miranda.

Serviço - Forró no Parque - Tributo a Zelito Miranda | domingo (23), 11h, no Largo Quincas Berro D'Água, Pelourinho | Gratuito