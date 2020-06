Del Feliz faz verdadeiro arrasta-pé no São João no Correio; veja como foi

O cantor baiano Del Feliz movimentou o YouTube do CORREIO neste sábado (6). Ele comandou a segunda noite do projeto São João no CORREIO, que leva o clima junino à casa dos leitores. Ele animou os fãs com mais de 2h de apresentação, com músicas autorais e canções de Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, Dominguinhos, entre outros, no repertório.

Ele começou com algumas músicas românticas, depois tocou outras animadas e cantou até sua versão de Je Ne Sais Pas. O cantou conseguiu engajar o público através de milhares de comentários no chat ao vivo. Até depois da live terminar, vários leitores elogiaram o CORREIO e Del Feliz pelo repertório e pela interação.

Veja como foi a transmissão ao vivo:

"Queria agradecer pelo carinho. É uma alegria fazer parte de um projeto tão especial, que mostra essa sensibilidade do CORREIO. Estamos vivendo um momento completamente diferente, difícil, onde se dizer feliz é algo praticamente impossível, principalmente porque a gente vê muita dor por conta da pandemia. Nós tivemos a festa junina, a mais completa da nossa cultura, cancelada. Ela tem um simbologia. Representa saúde, vida e é a nossa essência. Além de todo sofrimento que estamos passando por conta da covid-19, nós temos ainda essa outra tristeza de não poder viver, na sua tradição plena, o nosso São João. Mas o CORREIO, com a sua sensibilidade, deu um jeito da gente amenizar esse sofrimento", disse Del.

No total, o projeto do CORREIO terá seis lives com grandes nomes do forró. Os shows virtuais acontecem durante as sextas e sábados, às 19h, até o próximo dia 20 de junho. Já participaram Fulô de Mandacaru e Del Feliz. Na próxima semana participam Estakazero (dia 12) e Flor Serena (13); pra encerrar participam Zelito Miranda (19) e Adelmário Coelho (20). Clique aqui para fazer sua doação.

Todas as transmissões são no YouTube do CORREIO. Não quer perder nada? Então já se inscreva no canal e ative as notificações. Além de boa música, as apresentações também irão render uma corrente de solidariedade. Durante a live, será possível ajudar a instituição Corrente do Bem. Um QR Code ficará fixo na tela e, ao apontar a câmera, a pessoa será direcionada para uma área, onde poderá fazer doações.

Esse projeto tem a parceria da ITS Brasil.