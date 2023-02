Delegacia para turistas funcionará 24h durante o Carnaval de Salvador

Durante o período de Carnaval a Delegacia Especial de Proteção ao Turista (Deltur) ampliará o seu atendimento e funcionará 24h por dia. A unidade fica localizada no Pelourinho, um dos principais pontos turísticos de Salvador.

De acordo com a titular da Deltur, delegada Camila Albuquerque, durante o Carnaval, a unidade ampliará a possibilidade de atendimento aos com a presença de servidores que falam outros idiomas. “O intuito é facilitar a comunicação no registro de ocorrências”, ressaltou.

Além dessa iniciativa, a unidade já atua preventivamente em diferentes pontos do Centro Histórico no período que antecede o Carnaval. “Estamos realizando cumprimento de mandados de prisões contra suspeitos que cometeram furtos e roubos nas últimas semanas”, detalhou.

A delegada falou ainda sobre a ampliação do horário de funcionamento da unidade durante a folia. “A Deltur funcionará 24 horas com o quadro de servidores ampliado, no período do carnaval. Os policiais também estarão à disposição dos baianos e turistas que necessitem de orientações e informações", pontuou.

O registro de furtos, perdas ou extravios de documentos e objetos no Carnaval também poderá ser realizado pela Delegacia Digital. Basta acessar o site www.delegaciadigital.ssp.ba.gov.br e registrar a ocorrência.

