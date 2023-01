Delegacia registrou 55 furtos durante a Lavagem do Bonfim em Salvador

A Polícia Civil registrou 55 furtos e uma ocorrência de roubo durante a Lavagem do Bonfim nesta quinta-feira (12), em Salvador. Depois de dois anos sem acontecer, o tradicional cortejo foi retomado, levando milhares de fiéis às ruas da Cidade Baixa de Salvador.

Segundo Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), as ocorrências foram registradas na 3ª Delegacia Territorial (DT) do Bonfim. Nenhum crime grave contra a vida foi registrado até as 17h desta quint.

Cerca de 2,1 mil policiais e bombeiros seguem atuando na região da Cidade Baixa, local da festa.

"Continuamos com a guarda alta até o final do evento. As equipes ostensivas, investigativas e de resgate estão promovendo um grande trabalho", parabenizou o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner.