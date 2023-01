Delicatessen no Imbuí diz que gastos em cartão corporativo foram para militares

A delicatessen Boutique do Pão, no bairro do Imbuí, se pronunciou sobre os gastos da equipe do governo Bolsonaro no estabelecimento, em março do ano passado. O extrato dos gastos no cartão corporativo mostra uma compra no valor de R$ 15,5 mil. Cerca de um mês depois realizou outra compra de R$ 4.275.

Em nota, a empresa informou que participou de pesquisas de preços para fornecer lanche e refeições a militares do Exército de Salvador, realizadas pela Secretaria de Administração da Presidência da República. A delicatessen informou que realizou o fornecimento de diversas refeições, e que as notas fiscais foram emitidas nos dias 15 de março, 20 de abril e 24 de outubro.

"Diante da repercussão do caso, esclarecemos que não houve qualquer contato com o ex-chefe do executivo como tem sido vinculado pela mídia. Todo processo de contratação dos nossos serviços ocorreram de forma legal e transparente", diz outro trecho da nota.

Confira na íntegra:

Outros gastos na Bahia

Ao todo, o ex-presidente teve gastos em 9 estabelecimentos baianos, somando mais de R$ 267 mil gastos no estado com o cartão corporativo. O maior gasto foi de R$ 70.123,85 em estadias no hotel Real Classic, na Pituba.

Há ainda o gasto de R$ 27.185,7 na Bahia Catering, empresa que oferece alimentos congelados. Outros de R$ 70.123,85 em estadias no hotel Real Classic, na Pituba. Mais R$ 64.165 no Fiesta Bahia Hotel, no Itaigara, dentre outros. E ainda R$ 20.806,95 em hospedagens no hotel Deville, em Itapuã.

Já o menor gasto de Bolsonaro com o cartão corporativo na Bahia foi de R$ 17, em uma livraria no Aeroporto de Salvador.