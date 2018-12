Delícia! Aprenda a fazer uma trufa de laranja super fácil e saborosa

Trufa fácil de laranja

Por Estrela

Ingredientes

1/2 embalagem de biscoito maizena

500g de cobertura de chocolate meio amargo picado

1 ½ xícara (chá) de creme de leite sem soro

Raspas de 1 laranja

4 colheres (sopa) de licor

Créditos: Divulgação

Preparo

Em um refratário bem seco, coloque o chocolate e leve ao micro-ondas em potência média por 3 minutos. Junte o creme de leite e mexa com uma espátula até formar um creme liso e reserve. Leve ao processador o biscoito maizena e bata até obter uma farofa. Junte ao creme de chocolate 1 ½ xícara (chá) da farofa de biscoito, as raspas da laranja, o licor e misture bem. Cubra com filme plástico e leve à geladeira por cerca de 4 horas. Modele as trufas e passe-as no restante da farofa de biscoito. Coloque em forminhas e sirva.