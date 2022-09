Delivery de drogas: dois suspeitos são presos no Imbuí e no Rio Vermelho

Dois suspeitos de tráfico de drogas foram presos no Imbuí e no Rio Vermelho na manhã desta quinta-feira (22), durante operação do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) que combate esquema de delivery de entorpecentes na capital baiana feito por motoristas de aplicativo.

A Operação Pelicanus acontece nos bairros do Rio Vermelho, Nordeste e Imbuí. Com os dois presos, foram apreendidas porções de cocaína e centenas de embalagens do tipo papelote para o acondicionamento do entorpecente. Parte das drogas já estava fracionada para o tráfico. Também foram encontrados com eles balança de precisão, quantias em dinheiro e celulares

O coordenador da Narcóticos, delegado Glauber Ushiyama, diz que os traficantes entregavam as drogas em bairros de classe média e alta. “As investigações apontaram a atuação destes alvos nos bairros do Rio Vermelho, Amaralina, Ondina e Barra", explica. “Quem transporta entorpecentes também está envolvido com o tráfico de drogas. Essa operação visa identificar e desarticular uma possível associação criminosa”.

Todo material apreendido nos cumprimentos de busca e apreensão serão encaminhados para a sede do Draco.