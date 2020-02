Dembélé passa por cirurgia e ficará seis meses fora dos gramados

O pior aconteceu: Ousmane Dembélé, do Barcelona, ficará afastado do futebol profissional por seis meses. Com ruptura do tendão do bíceps femoral da coxa direita, o atacante passou por uma cirurgia nesta terça-feira (11), na Finlândia, e só tem previsão de retorno aos gramados para agosto.

O tempo de recuperação é um desfalque tanto ao time catalão quanto à seleção da França - já que terminaria posteriormente ao período da Eurocopa.

⚠️ ÚLTIMA HORA



O atacante @Dembouz foi operado com sucesso hoje, na Finlândia, da ruptura no tendão proximal do bíceps femoral da coxa direita. O tempo de recuperação será de aproximadamente seis meses. #CourageDembele pic.twitter.com/31TzhfQMtT — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) February 11, 2020

O Barça, que já tinha perdido Suárez até abril, deve se voltar ao mercado para uma contratação. Mas há ressalvas, já que a janela de transferências está fechada.

Pelas regras de contratação emergencial em casos de lesão, o atleta em questão deve ter recuperação estimada em, pelo menos, cinco meses e ter virado desfalque quando o período de contratação já tinha sido encerrado - ambos os critérios preenchidos por Dembélé. O clube, porém, só poderá negociar com atletas que sejam "federados" na Espanha - ou seja, que não precisem de um certificado internacional de transferência.

O brasileiro Willian José, atualmente na Real Sociedad, seria a opção favorita do Barcelona. Porém, o clube basco pede um alto valor (50 milhões de euros), o que deve travar a negociação.