Demi Lovato virou a página após o término do namoro com Austin Wilson, com quem tinha iniciado um relacionamento em novembro deste ano. A cantora aproveitou e fez uma tatuagem na véspera do Natal.

Assinado pelo artista Alessandro Capozzi, o desenho demorou oito horas para ser concluído e significa renascimento espiritual. A imagem é um um anjo sendo sustentado por três pássaros enquanto suas próprias asas desaparecem.

"Criamos esta peça juntos para representar um renascimento do espírito", escreveu Capozzi, que batizou a imagem de “'Divino Feminino' Efeito de Destruição XVIII".

Foto: Instagram/Reprodução