Demi Lovato lança clipe do novo single I Love Me; assista

Após sofrer uma overdose em 2018, a cantora Demi Lovato ficou afastada do cenário musical, mas voltou com tudo! Em janeiro de 2020, no Grammy, ela já tinha interpretado a canção Anyone e foi ovacionada pelo público.

Agora, a artista lançou o clipe do seu novo single, I Love Me, em uma performance recheada de referências ao passado da cantora.

Logo no início, Demi Lovato aparece no quarto parecido com o mesmo do clipe Let it Go, trilha sonora do primeiro filme de Frozen. Depois, a artista caminha na rua enquanto canta e observa as pessoas ao seu redor, como feito no clipe de La La Land, o primeiro single de Demi.

Em outro momento, três meninos de ternos estilosos caminham no sentido contrário ao da cantora, uma referência ao distanciamento de Demi Lovato dos Jonas Brothers. Juntos, eles protagonizaram o filme Camp Rock.

Já no final do clipe de I Love Me, a artista ainda passa e toca em uma mulher sendo socorrida por uma ambulância, lembrando a overdose que a fez se afastar dos palcos.

Todas essas referências são os “monstros” do passado de Demi Lovato, que no clipe ressurge em uma nova fase. A canção traz mensagens de amor próprio e autoconfiança, independente do passado e do presente.

Já disponível em todas as plataformas de música por streaming, I Love Me foi escrita pela própria artista, em colaboração com Sean Douglas, Keith Sorrells, Alex Niceforo, Jennifer Devilveo, Rose Nicholson e Warren Felder.

Assista ao clipe: