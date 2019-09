Demi Moore diz por que aceitou proposta de sexo a três de Ashton Kutcher

Em entrevista a Ellen DeGeneres, a atriz Demi Moore, que está lançando a biografia Inside Ou, contou por que aceitou realizar as fantasias de sexo a três de Ashton Kutcher, com quem foi casada por seis anos. Segundo a atriz, essa foi uma das razões que provocou a separação, em 2011, depois de seis anos de união. "Eu não acho que deveria estar implícito que ele instigou. Eu acho que foi—e de novo em tentativa de manter a perspectiva em minha história—ele expressou algo que foi uma fantasia e estava em meu empenho querer satisfazer e ser o que achei que ele queria", disse ela.

A atriz reconheceu que, apesar de alguns problemas, ela estava tentando manter o relacionamento.

"Foi uma sensação equivocada de não querer realmente encarar talvez a pergunta mais difícil ou talvez o que realmente estava faltando ou, no meu caso, porque eu realmente senti que havia criado um vício nele, uma co-dependência de uma maneira que eu nunca tive antes. Nunca tive esse tipo de apego". A estrela ainda revelou que falou com Kutcher antes do lançamento de sua biografia.