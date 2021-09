Demissão? Após vexame do Barça, Koeman evita falar sobre futuro

O Barcelona foi mais uma vez derrotado na Liga dos Campeões, de novo por 3x0. Depois de perder para o Bayern de Munique, na estreia na competição, o time catalão sofreu o resultado para o Benfica, gols de Darwin Núñez, duas vezes, e Rafa Silva. Foi a primeira vez em 60 anos que os portugueses venceram o confronto.

Em um começo tão ruim na Champions, o Barça já vê a busca de vaga no mata-mata ficar complicada. Além disso, a equipe ocupa apenas a sexta posição no Campeonato Espanhol, se afundando cada vez mais na má fase. No meio da situação dramática, o técnico Ronald Koeman tem o cargo ameaçado.

Em entrevista após a derrota para o Benfica, o holandês evitou falar sobre o futuro, e despistou ao ser questionado sobre a possibilidade de demissão.

"Não posso dizer nada sobre meu futuro porque não sei como o clube pensa nesse sentido. Não quero responder a mais perguntas sobre isso porque não está em minhas mãos. Veremos", disse.

"Só posso comentar o meu trabalho com a equipe. Me sinto apoiado pelos meus jogadores e pela sua atitude. O resto não sei", completou Koeman.

O técnico também lamentou o resultado no Estádio da Luz. Após levar o primeiro gol do Benfica, aos dois minutos de jogo, o Barça até teve maior posse e mais finalizações na primeira etapa, mas não conseguiu transformar os números em gols.

"O resultado final é difícil de aceitar. Não é o resultado que vimos em campo. Acho que o time jogou bem até o 2x0. Tivemos oportunidades muito claras de marcar. É assim que você muda um jogo. Se eles marcam nas poucas vezes que chegam e fazem três, aí está a diferença", afirmou.

Com as duas derrotas, o Barcelona está na lanterna do Grupo E, ainda sem pontuar. O Bayern de Munique lidera com seis pontos, seguido por Benfica, com quatro, e Dínamo de Kiev, com um.