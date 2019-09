Demitido: Carlos Amadeu não é mais técnico do Vitória

Lá vai o Vitória para o quinto treinador no ano. Após as quedas de Marcelo Chamusca, Claudio Tencati e Osmar Loss, foi a vez de Carlos Amadeu ser demitido do comando técnico rubro-negro. A decisão foi tomada pela direção do clube após a derrota por 2x0 contra o São Bento, então lanterna do campeonato, fora de casa. O próprio treinador anunciou o desligamento em sua conta no Instagram.

Segundo Carlos Amadeu, o comunicado da demissão aconteceu após o seu desembarque em Salvador, na tarde desta quarta-feira (18). Aos 54 anos, o Vitória foi a primeira experiência de Amadeu à frente de uma equipe profissional. O treinador sequer completou dez jogos antes de ter a demissão consumada: ao todo, somou três triunfos, quatro empates e duas derrotas nas nove partidas que disputou. O aproveitamento de 48% foi o maior entre os treinadores que passaram pela Toca na atual temporada. Em ordem de chegada, Marcelo Chamusca saiu com 38%, Claudio Tencati, dono do pior retrospecto, ficou com 23,8% e Osmar Loss foi demitido com 26% de aproveitamento.

Amadeu estreou vencendo o Paraná por 2x0 no Barradão e logo em seguida conduziu o Leão à primeira vitória fora de casa ao bater o CRB por 1x0 em Maceió. Depois disso, o time acumulou uma sequência de quatro empates antes de se reencontrar com os três pontos ao vencer o Vila Nova, também como visitante, em Goiânia. Foi a última vez que o time pontuou. Dali em diante, emendou derrotas para Guarani e São Bento.

Em casa, o Vitória já está há um mês sem vencer. A partida contra o Paraná aconteceu no dia 10 de agosto. O próximo jogo do time em seus domínios será na próxima terça (24), quando receberá o Atlético-GO, às 21h30, na Fonte Nova.

Ainda sem um novo nome confirmado, o Leão precisa correr. Nos próximos três jogos, enfrentará os três primeiros colocados da Série B. Além do Atlético-GO (2º), o rubro-negro pegará, fora de casa, o líder Bragantino antes de voltar para Salvador e jogar contra o Sport (3º).

A demissão de Amadeu confirma um número alarmante no Vitória. Nenhum técnico conseguiu ficar mais de 10 jogos comandando o rubro-negro nesta Série B. O mais longevo foi Osmar Loss, que acabou demitido logo após o seu décimo jogo.

Antes disso, Claudio Tencati caiu após sua quarta partida na competição. Por coincidência, também após uma derrota para o São Bento. O time paulista venceu no Barradão por 3x1.

Confira a íntegra do comunicado emitido por Carlos Amadeu:

"Na tarde desta quarta-feira, após a chegada da delegação a Salvador, fui comunicado de meu desligamento do Esporte Clube Vitória. Saio do comando técnico do clube de cabeça erguida. Em um período curto, creio que a gente tenha conseguido criar um padrão de jogo mesmo com as dificuldades. Foram nove jogos, com três triunfos, quatro empates e apenas duas derrotas, alcançando um aproveitamento de 48% (que hoje colocaria o Vitória entre os dez primeiros na tabela da Série B). Como falei, foi um período curto, mas que fizemos o nosso melhor todos os dias. Obrigado ao clube pela oportunidade e à torcida pelo apoio sempre que estive à beira do gramado"

*Sob a supervisão do editor Herbem Gramacho.