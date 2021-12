Demitido da Globo, Cartolouco detona Galvão Bueno: 'Era traíra'

O jornalista Lucas Strabko, o Cartolouco, participou do programa Os Donos da Bola, da TV Band, nesta quinta-feira (9) e não economizou nos comentários ácidos sobre Galvão Bueno. Ele chamou o narrador de 'traíra', e usou expressões do mundo do futebol para criticar o ex-colega.

Tudo começou quando o apresentador Neto questionou Cartolouco sobre a relação dele com Galvão. "Te dava moral do jeito que estou te dando?". Depois da pergunta, o jornalista surpreendeu na resposta, e começou a dar fortes declarações sobre o narrador.

"Não dava não. Ele era traíra. Era mesmo. Todo mundo lá era muito gente boa, mas o Galvão era traíra, 'perna', [não] jogou com ninguém, nunca bateu falta, nunca saiu no BID [Boletim Informativo Diário, da CBF]. Só faz vinho. [Não] jogou com ninguém. Arnaldo Cezar Coelho. Só ficava lambendo o outro lá. Aqui eu falo mesmo, falo a verdade", respondeu Cartolouco.

Lucas Strabko trabalhou no Grupo Globo durante cinco anos, entre 2015 e abril de 2020, quando foi demitido. Ele ficou conhecido principalmente pelo personagem 'Cartolouco', que promovia o fantasy game Cartola FC. No ano passado, ele participou do reality show A Fazenda, da TV Record.