Demitidos da Record, Marcelo Castro e Daniela Mazzei trocam declarações no Dia dos Namorados

O casal de jornalistas Marcelo Castro e Daniela Mazzei trocou declarações nas redes sociais neste Dia dos Namorados. Em texto postado no Instagram, como legenda de uma foto dos pombinhos, "Juca", como é conhecido o repórter, destacou que "felicidade é saber que você está comigo nos momentos bons e ruins".

"Sei que posso contar contigo para tudo", declarou-se para Daniela, que recentemente foi demitida da Record por supostamente usar o horário de trabalho na emissora para gravar vídeos para o blog do amado.

Marcelo também não está mais na Record TV. A demissão dele ocorreu por uma investigação policial que apura uma suspeita de participação dele em um "Golpe do Pix", esquema que supostamente desviava dinheiro de doações para o bolso de jornalistas do programa "Balanço Geral". Ele nega as acusações.

"Felicidade é saber que você está comigo nos momentos bons e ruins. É saber que posso contar contigo pra tudo. Que você vai me dar a mão e me ajudar a enfrentar as piores coisas. É sobre o maior amor desse mundo. E não tem como ser com outra pessoa senão você. Feliz Dia dos Namorados! Te amo", diz o texto de Marcelo.

O post teve poucos comentários, pois o jornalista delimitou o espaço a pessoas seguidas por ele. Uma das respostas, no entanto, foi da própria Daniela, que fez questão de demonstrar seu amor pelo companheiro. "Feliz dia dos namorados, amor! Te amo", escreveu, usando emojis de coração.