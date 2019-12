'Democracia em Vertigem' entra na pré-lista do Oscar

O documentário 'Democracia em Vertigem', da diretora mineira Petra Costa, entrou na pré-lista de 15 filmes que podem ser indicados ao Oscar 2020 de melhor documentário. A lista final, com apenas cinco filmes, será divulgada no dia 13 de janeiro. Na categoria de melhor filme internacional, porém, o Brasil apostou no drama 'A vida Invisível', de Karim Aïnuz, mas ficou de fora do Oscar 2020.

Lançado pela Netflix em junho de 2019, 'Democracia em Vertigem' mostra o processo de impeachment de Dilma Rousseff e a crise política no Brasil. O filme foi eleito o melhor documentário do ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte (Apca). Esta é a primeira indicação ao Oscar de Petra Costa, 36 anos, que também assina os documentários "Elena" (2012) e "Olmo e a gaivota" (2014), premiados respectivamente nos festivais de Brasília e do Rio.

A Academia também anunciou, nesta segunda-feira (16), os dez filmes pré-selecionados para a disputa pelo Oscar de melhor filme internacional. O Brasil concorreu com 'A vida invisível', de Karim Aïnouz, ao lado de títulos como o coreano 'Parasita', de Bong Joon Ho, e 'Dor e Glória', de Pedro Almodóvar, ambos selecionados. Este ano, houve um número recorde de indicações na categoria: 93 países submeteram filmes, sendo que Gana, Nigéria e Uzbequistão participaram pela primeira vez.

Para estar apto a concorrer na categoria, o filme deve ter mais de 40 minutos, com produção fora dos Estados Unidos e diálogo predominante em outra língua que não seja o inglês. Após receber as indicações de todos os países, a Academia faz uma pré-seleção (que este ano vai contar com dez filmes). As nomeações finais, com apenas cinco títulos, será feita no dia 13 de janeiro de 2020, e o vencedor será conhecido durante a 92ª cerimônia do Oscar, que acontece no dia 9 de fevereiro de 2020.

A Vida Invisível ficou de fora da disputa pelo Oscar (Foto: Divulgação)

Só é permitida uma indicação por país e cada um tem seu próprio sistema de escolha. No Brasil, por exemplo, um comitê da Academia Brasileira de Cinema foi responsável pela decisão que levou em conta o "gosto pessoal e as chances de o filme agradar à Academia de Hollywood", explicou a diretora Anna Muylaert, presidente da comissão. Este ano, a equipe ficou dividida: 'A vida invisível' recebeu cinco votos, enquanto 'Bacurau', de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, ficou em segundo lugar, com quatro.

Vencedor da Mostra Um Certo Olhar, no Festival de Cannes, A Vida Invisível teve ótima recepção nos festivais pelo mundo, apesar de ter ficado de fora do Oscar. Já 'Parasita', de Bong Joon Ho, venceu a Palma de Ouro em Cannes e conquistou indicações de melhor diretor, melhor roteiro e melhor filme estrangeiro no Globo de Ouro. No SAG, premiação do sindicato de atores em Hollywood, 'Parasita' também levou uma indicação de melhor elenco.

Enquanto isso, 'Dor e Glória', filme de Pedro Almodóvar estrelado por Antonio Banderas, também se saiu bem nas indicações do Globo de Ouro, conquistando uma indicação de melhor filme estrangeiro e outra de melhor ator de drama para Banderas. O Globo de Ouro acontece no dia 5 de janeiro de 2020, com ainda "The farewell" (China), "Les Misérables" (França) e "Retrato de uma jovem em chamas" (França).

Veja a lista de 15 documentários pré-indicados ao Oscar:

"Democracia em vertigem"

“Advocate”

“American Factory”

“The Apollo”

“Apollo 11”

“Aquarela”

“The Biggest Little Farm”

“The Cave”

“For Sama”

“The Great Hack”

“Honeyland”

“Knock Down the House”

“Maiden”

“Midnight Family”

“One Child Nation”



Veja a lista de 15 filmes internacionais pré-indicados ao Oscar:

“O pássaro pintado” - República Tcheca

“Truth and Justice” - Estônia

“Les Misérables” - França

“Those Who Remained” - Hungria

“Honeyland” - Macedônia

“Corpus Christi” - Polônia

“Beanpole” - Rússia

“Atlantics” - Senegal

“Parasita” - Coreia do Sul

“Dor e glória” - Espanha