"Democracia só fez acabar o Vitória", diz Alexi Portela durante eleição

Ex-presidente do Vitória e mais longevo no cargo durante o século XXI, Alexi Portela afirmou durante a eleição que acontece neste sábado (17) que a "democracia só fez acabar com o Vitória". Alexi Portela presidiu o clube entre 2005 e 2013 e é um opositor ferrenho da abertura do clube para os sócios.

"A democracia no Vitória só fez acabar o clube até hoje. Espero que a gente tenha um candidato agora que comece com as pessoas corretas", declarou Alexi.

Alexi Portela é a favor de um sistema de escolha indireta do presidente, com indicação do conselho deliberativo do clube - como funcionava em anos anteriores.

Portela declarou voto em Fábio Mota, atual presidente do Vitória, que busca se eleger pelo voto pela primeira vez. Mota chegou ao poder em outubro do ano passado após o afastamento de Paulo Carneiro e a renúncia do vice-presidente Luiz Henrique, tenta ampliar o mandato e tem como concorrentes Victor Mendes, José Guerra e Ângelo Alves.

O vencedor será conhecido no mesmo dia, mas só tomará posse na segunda quinzena de dezembro. Têm direito a voto os sócios com ao menos 18 meses consecutivos de filiação e que estejam quites com suas obrigações, de acordo com artigo 17 do estatuto do clube. Além do próximo presidente, os associados escolherão também os novos integrantes do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal.