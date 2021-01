Democratas vencem disputa na Geórgia e Biden garante controle do Congresso

O Partido Democrata venceu as duas eleições para o senado na Geórgia. Essas eram as duas últimas vagas no Senado dos Estados Unidos, e foram disputadas em segundo turno no estado. Com as vitórias de Raphael Warnock e Jon Ossoff, o presidente eleito, Joe Biden, terá o controle do Congresso americano no início do seu mandato.

Com 98% das urnas apuradas, Warnock derrotou a republicana Kelly Loeffler e Ossoff venceu o republicano David Perdue. Mais cedo, Raphael Warnock já tinha sido declarado vencer. Ele é o primeiro senador negro eleito pelo estado da Geórgia.

O agora senador nunca havia se candidatado para um cargo eletivo. Nos últimos 15 anos, ele foi lideranças da Igreja Batista Ebenezer de Atlanta, a mesma que o ativista pelos direitos civis dos negros Martin Luther King Jr. pregou até ser morto, em 1968.