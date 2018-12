Demorou, mas chegou: Netflix anuncia 4ª temporada de Lúcifer

Após ter sido cancelada pelo canal FOX, os fãs da série Lúcifer se mobilizarem em todas as redes sociais da Netflix para que a empresa desse continuidade à produção e parece que o serviço de streaming acabou cedendo. A quarta temporada, já em produção, chegará ao catálogo no ano que vem, mas a terceira já poderá ser conferida a partir de 15 de dezembro. E os escritores da trama anteciparam que o primeiro episódio dessa nova empreitada foi intitulada de Everything's Okay (Está Tudo Bem), assinado por Joe Henderson e dirigido por Sherwin Shilati.

Lúcifer conta a história do diabo que está entediado com sua vida e resolve se mudar para Los Angeles e abrir um piano-bar. Então ele conhece uma investigadora de assassinatos, a quem resolve emprestar um pouco de sua sabedoria.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.