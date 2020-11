Dendê com autenticidade

Se o cenário virtual ainda era uma realidade distante para alguns, a pandemia tratou de quebrar essas barreiras com força. Prova disso são os desfiles à distância: podemos afirmar que são uma das modas do momento. Sendo assim, a passarela mais negra do Brasil, o AfroFashion Day, realizou a sua sexta edição conectada com essa tendência de formato digital , lançando um fashion filme e apresentando peças de 37 marcas baianas com propósito de reafirmar a representatividade negra.

O tema escolhido? Dendê - levando em conta que a Bahia é a maior produtora do fruto no país. Nessas páginas você confere uma curadoria de imagens capazes de se transportarem, facilmente, da passarela para as ruas. Como a moda atual pede mais essência e menos tendência, nosso papel é usar os looks como referência para que cada pessoa seja capaz de pensar na sua própria versão, partindo dessas boas ideias. Em um mundo que o copiar e o colar já não fazem mais sentido, o desafio é criar com autenticidade a partir do que já se fez. Vamos tentar?

Maximalismo nos acessórios

E pensar que algum dia a lei do equilíbrio já fez sentido. Quem usava brinco grande, era praticamente proibido de investir em um colar generoso. E ainda que fizesse, esse modelito não podia ser uma chocker, em hipótese nenhuma. Hoje temos liberdade de usar quantos acessórios quisermos e combiná-los à nossa maneira. Na foto temos modelos (da @tabompravc) que mais parecem conjunto. E você? Já pensou no seu combo preferido?

Brilho qualquer hora

Um casaco de paetês, como esse que vemos na imagem (assinado por @ismaelsoudam), era peça considerada chique, usada apenas à noite para aquele evento mais sofisticado. Essas limitações faziam a gente utilizar nossas peças muito menos vezes. Hoje, as coisas mudaram. Está a fim de levar a sua peça de brilho para á praia? Está esperando o quê?

Combinadinho ou não

A moda nos dá liberdade de pensarmos em nossas próprias combinações. Se hoje a ideia é usar um conjunto - como vemos na referência (by @comamordora) - amanhã podemos criar looks diversos a partir dessas próprias peças. A grande sacada é fazer com que elas façam parte de produções sempre diferentes, pois assim, acabam durando mais no nosso guarda-roupa. Ser criativo é abrir mão da mesma fórmula, lançando o olhar para o novo.

Cor e estampa

O corpo perfeito é aquele que você tem. E ele é base para você usar o que quiser. Já foi a época que uma mulher plus era reprimida a uma moda que pregava o disfarce. As tonalidades eram escuras sempre com o intuito de ocultar curvas e volume e as estampas passavam longe. Hoje, esses conceitos velhos vão para o ralo, e as cores e prints despontam com força para acender o corpo gordo, como vemos na produção (by @adrianameira atelier). E quanto mais, melhor.

Ajuste certo

O que pode nos inspirar, facilmente, em uma passarela é o truque que os stylists usam para finalizar looks. Reparem bem nesse utilizado na produção da foto (by @filipebdias). O simples ajuste da calça folgada com uma corda, mas que também pode ser conseguido com um cinto fino ou até cadarço, fazendo um franzido no estilo clochard fez toda diferença. Isso evita que uma peça seja descartada só porque está com o tamanho maior. Com certeza, você deve ter uma no guarda-roupa para fazer o mesmo.

Tudo junto

Sustentar um look. Você já deve ter ouvido essa expressão, que nada mais é que o alinhamento entre a personalidade da pessoa com o que ela veste. Pensando nisso, qualquer look é possível, inclusive misturar ombros volumosos,comprimentos curtos e longos de uma vez só, como vemos nessa produção (assinada por @lu_samarato). Basta que isso revele quem você é e te faça sentir bem.