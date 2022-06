Dendezeiro: marca jovem, baiana, preta e diversa estreia na SPFW

A Dendezeiro nasceu de um incômodo. Que virou uma ideia e ganhou outras cabeças. Criada em 2019, a grife baiana, após três edições na Casa de Criadores, deu o passo seguinte e chega à São Paulo Fashion Week (SPFW), como uma das novidades deste ano. A marca dos jovens Hisan Silva, 24, e Pedro Batalha, 25, homens negros, gays e baianos, estreia na maior passarela da América Latina nesta quarta-feira (1), às 18h, com o Fashion Film da coleção Tabuleiro.

A complexa sutileza e elegância dessa coleção explica bem o porquê da grife ter se destacado de forma tão rápida: desde a inauguração, a marca se tornou a primeira grife brasileira a fazer collab com o Instagram, também assina projetos com o YouTube, Converse e se prepara para um lançamento com as Havaianas.

A dupla já vestiu artistas como Majur, Trevo, Vitão e Larissa Luz e se prepara para assinar o figurino do BTCA e Orquestra Afrosinfônica no espetáculo Viramundo - homenagem a Gilberto Gil que estreia em 26 de junho.

“A gente está super empolgado. Momentos assim são muito únicos. Pra gente é um momento muito especial”, confessa Hisan Silva, antes de contar que já esperavam que o convite acontecesse - mas não tão cedo. Até porque, entrar na Casa de Criadores já é um primeiro passo. “Pensar que nossa marca, sendo aqui de Salvador, estar num local desses é muito importante porque a gente consegue se comunicar com diversas pessoas”, explica Hisan, citado na lista de personalidades da Forbes Under 30.

A coleção Tabuleiro tem um pouco de comunicação, história e pesquisa. Inspirada na diversidade baiana, ela foca nos quitutes presentes no tabuleiro para vestir as pessoas e contar histórias. A coleção de inverno traz peças ajustáveis com um mix de alfaiataria e o DNA street, dividida em cinco pratos iguarias: acarajé, abará, caruru, vatapá e cocada. Nos detalhes, há texturas e sensações traduzidas através da sarja e malhas de algodão, matéria prima principal da Dendezeiro, unidos a outros tecidos e materiais.



Dendezeiro vai estrear no SPFW com a coleção 'Tabuleiro', em desenvolvimento desde 2019 (Foto: Kevin Oux/Divulgação/Dendezeiro)

"Dentro desse filme, a gente tenta reapresentar a Bahia no olhar nas pessoas e fazemos isso tanto na narrativa do filme quanto na construção das roupas. (...) No abará a textura da folha de bananeira que cobre o abará, a gente desenvolve técnicas manuais de dobraduras que lembrem a folha de bananeira, fale desse processo de dobrar a folha. No acarajé tem textura, volume. Dentro de toda a coleção, tem narrativa, presença", explica o estilista.



A moda feita pela Dendezeiro também preza por valorizar corpos pretos. A grife trabalha com moda agênero e se preocupa em criar técnicas que valorize os corpos, independente de como eles sejam. Para isso, lançam mão de modelagens inteligentes e amarrações para que corpos diversos possam vesti-la. O estilista explica que a Dendezeiro é como estilo de vida. É uma nova forma de pensar, viver, uma nova possibilidade de enxergar a si próprio.



"No final das contas, Dendezeiro é um culto ao autoamor, reconstrução de autoestima e é massa conseguir ver que as pessoas se conectam sobre isso. A roupa uma das últimas coisas que a gente vende", disse Hisan.

Hisan Silva, CEO e criativo da Dendezeiro | Arraste para o lado ou clique nas bolinhas acima para ver mais fotos (Foto: Kevin Oux/Divulgação/Dendezeiro) Pedro Batalha, CEO e criativo da Dendezeiro (Foto: Kevin Oux/Divulgação/Dendezeiro) Elenco do Fashion Film 'Tabuleiro', que foi gravado em Salvador (Foto: Kevin Oux/Divulgação/Dendezeiro) Nayri, modelo (Foto: Kevin Oux/Divulgação/Dendezeiro) Akin H, modelo (Foto: Kevin Oux/Divulgação/Dendezeiro)

“Isso é algo muito importante, lindo. Uma marca que fala sobre liberdade de corpos, de pessoas pretas, da Bahia, estrear numa das maiores plataformas de moda do mundo é muito importante. É muito massa ver como isso toca as pessoas porque isso é um objetivo nosso. Recebemos mensagens das pessoas falando de como o trabalho faz a gente se sentir bem, reconstruir autoestima, mesmo sem a roupa no corpo. Vestindo então...”, conta.

Presença baiana

O SPFW de número 53 acontece até sábado, norteado pelo tema IN-PACTOS, abordando criatividade, moda, arte, sustentabilidade, inovação, conhecimento e tecnologia. O evento será realizado de forma híbrida, com fashion films e desfiles presenciais no Senac Lapa Faustolo e no Komplexo Tempo, em São Paulo.

A Dendezeiro é uma das quatro marcas baianas do line-up da semana. Além dela, estarão presentes a Meninos Rei (quinta, 2), que vai levar a cantora Mariene de Castro; o Ateliê Mão de Mãe, marca de Vinicius Santanna, Patrik Fortuna e Luciene Santana - que trabalha somente com peças em crochê; e o estilista Isaac Silva, ambos no sábado, dia 4.

Todas as três marcas, que já estiveram em outras edições do SPFW, também são parceiras do Afro Fashion Day, evento de moda do CORREIO, que acontece anualmente em novembro. Vários modelos que estão no Fashion Film da Dendezeiro também passaram pela passarela do AFD, casos de Emanuel, Akin H e Lunna Montty.