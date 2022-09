Dênisson Padilha Filho lança livro de contos nesta quinta-feira (15)

O escritor baiano Dênisson Padilha Filho lança nesta quinta-feira (15) em Salvador o livro de contos Rock Circus. O lançamento será às 18h, no bar Rua Urban Gallery, no Rio Vermelho. A edição de 76 páginas pode ser adquirida com um kit de brindes exclusivos e limitados (cartaz, botton e palheta) e a pré-venda estará disponível no site da P55 Edição a partir do dia 1º de setembro de 2022.

Rock Circus traz em seu conjunto de textos, segundo o autor, uma particularidade: o uso recorrente das mesmas personagens, mesmo macroespaço e mesmo tempo. Delinquentes juvenis, prostituição, sexo escondido, timidez, paixões de adolescentes, orfandade e alguma pitada de rock underground são elementos que norteiam os contos do novo livro do escritor Dênisson Padilha Filho, o oitavo de sua carreira.



Os contos se passam em qualquer bairro mediano do mundo, mas ali, nas histórias de Dênisson, esse espaço se chama Pituba, uma referência ficcional a um dos bairros da cidade de Salvador, Bahia. São esquinas, calçadões, janelas e terrenos baldios narrados sob o signo do começo dos anos 1980.

Madrugadas em claro comparecem como depositárias dos sonhos dos adolescentes em algumas histórias. Ali, na janela do quarto, um garoto pensa na menina que não pode ter, mas também no pai que sumiu de sua vida, ou na mãe que não larga do seu pé. Em outras histórias, o leitor vai testemunhar um quarteto de jovens dando um furto geral na casa de um amigo, quando o programa era uma inocente tarde de filme na tevê.

Depoimento do autor

"Um volume de contos com as mesmas personagens, espaço e tempo não é propriamente uma inovação no campo literário moderno ou contemporâneo. Senti que escrever assim pode dar ao leitor a familiaridade/intimidade com o universo representado na obra, algo encontrado no gênero romance, mas sem perder o poder dos golpes certeiros típicos do gênero conto ou a liberdade de leitura aleatória que um livro de contos permite", ressalta o autor.

Trecho de um dos contos de Rock Circus:

"Ele vivia pulando de escola em escola. O pai não esquentava com ele, eu acho. Pelo menos, eu nunca soube que Alemão tenha ficado de castigo. Ele sempre trazia umas novidades pra esquina. Uma vez apareceu com uma soqueira que ganhou de presente do primo da Boca do Rio. Que eu saiba, ele nunca usou aquele troço em ninguém. Logo depois, surgiu com um relógio caro no braço. Disse que tinha trocado pela soqueira. Era estranha aquela história; um relógio em troca de uma soqueira de chumbo, mas, ok."



Sobre o autor

Dênisson Padilha Filho (1971) é escritor. Mestre em Cultura e Sociedade pela UFBA, é autor de Um Chevette girando no meio da tarde (Mondrongo, 2019, contos), Eram olhos enfeitados de Sol (Penalux, 2017, novela) e Trilogia do asfalto (P55 Edição, 2016, contos), entre outros livros. Participou de algumas antologias e tem textos publicados em diversas revistas literárias. Foi vencedor do Prêmio Internacional Cataratas de Contos – 2015.

Serviço

O quê: Lançamento livro Rock Circus (P55 Edição, 2022, contos), de Dênisson Padilha Filho

Onde: Rua Urban Gallery (R. da Paciência, 257 – Rio Vermelho – antigo Irish Pub)

Quando: Quinta-feira (15), às 18h

Quanto: R$ 45