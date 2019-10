Denny Denam e Diamba fazem show gratuito no Comércio

Depois de promover uma programação inteiramente voltada para o público infantil neste sábado (12), Dia das Crianças, a Feira Criativa continua com atividades gratuitas neste domingo (13) para toda a família: feira de orgânicos, gastronomia, economia criativa e lazer. À tarde, diversas atrações musicais promovem shows gratuitos no bairro do Comércio, onde acontece o evento. Dentre elas, a banda Diamba e o cantor Denny Denan, que encerram as atividades a partir das 18h30.

O presidente da Saltur, Isaac Edington, comemorou o sucesso da Feira Criativa “Essa é a segunda Feira Criativa que fazemos aqui no Centro e já vimos que as famílias aderiram ao espaço e ao projeto. Muito legal ver o resgate a infância, as crianças correndo aqui na Praça da Inglaterra com essa programação que foi bem especial”, pontuou.

Programação da Feira Criativa na tarde deste domingo (13):



15h – Show de Grupo de Dança

16h – Vitrola Baiana

17h – Kart Love

18h30 – Diamba

20h – Denny Denan